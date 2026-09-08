Türk acoge positivamente restricciones comerciales anunciadas por 12 países contra Israel

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Ginebra, 8 sep (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, celebró el anuncio de restricciones comerciales por parte de 12 países, incluido España, contra bienes procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania considerados ilegales bajo el derecho internacional.

"El alto comisionado reitera su llamamiento a los Estados para que adopten medidas significativas encaminadas a poner fin a la violencia y la ocupación de Cisjordania, y medidas como las anunciadas hoy contribuyen a ese objetivo", destacó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

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Subrayó que la gravedad de la situación en Cisjordania exige medidas urgentes y concretas, y recordó que la Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General de la ONU ya recomendaron en 2024, entre otras medidas, poner fin a la importación de cualquier producto procedente de los asentamientos ilegales de Israel.

Türk también instó a todos los Estados a considerar medidas para garantizar que no están contribuyendo a afianzar la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado.

En una declaración conjunta, Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia afirmaron que la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos están poniendo en riesgo la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados.

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Además, Francia, Reino Unido y Canadá señalaron que propondrán medidas nacionales para prohibir el comercio de bienes procedentes de los asentamientos, y reconocieron las iniciativas adoptadas previamente por Irlanda, España, Países Bajos, Noruega y Bélgica en este ámbito. EFE