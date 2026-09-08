Tribunal de Ecuador evalúa pedido de expresidente Moreno de suspender su pena por sobornos

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(Actualiza con suspensión de la audiencia y pronunciamiento de Fiscalía)

Quito, 7 sep (EFE).- Un tribunal de Ecuador evalúa desde este lunes el pedido del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) para suspender la ejecución de la condena de cinco años de prisión que recibió por sobornos de la empresa estatal china Sinohydro, para viabilizar el financiamiento de la construcción de Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica del país andino.

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La audiencia se instaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, pero los jueces la suspendieron para deliberar después de que escucharon la pretensión de Moreno y de once sentenciados más, quienes buscan evitar la cárcel a cambio del cumplimiento de una serie de condiciones y obligaciones establecidas por la Justicia.

Además del exmandatario, entre quienes solicitaron la suspensión condicional de la pena están su esposa, Rocío González; su hija, Irina Moreno, y sus hermanos, Edwin y Guillermo, todos condenados a dos años y seis meses de prisión por el delito de cohecho.

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El expresidente y sus familiares se acogieron a un artículo del código penal de Ecuador que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos, pero que fue reformado posteriormente.

El artículo en mención permite suspender la ejecución de penas de hasta cinco años de prisión si se cumplen otros requisitos, como no tener vigente otra sentencia o proceso judicial en curso y que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta juzgada, sean indicativos de que no existe esa necesidad.

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Sin embargo, en 2021 se excluyó de ese beneficio a los sentenciados por cohecho.

El fiscal general encargado de Ecuador, Leonardo Alarcón, pidió a los jueces que rechacen los pedidos, ya que, aseguró, ninguno cumplía con el requisito relacionado con los antecedentes y gravedad de la conducta, y que es necesario que se ejecute la pena para no generar un "ambiente de impunidad" al tratarse de un "delito de corrupción".

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Moreno fue condenado el pasado 28 de agosto junto a otras diecinueve personas después de que el mismo tribunal lo declarara culpable de recibir sobornos para favorecer el financiamiento para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ejecutada por Sinohydro.

Los jueces acogieron la tesis de la Fiscalía, que sostuvo que Sinohydro pagó unos 76 millones de dólares en sobornos que fueron canalizados a través de un entramado de empresas y distribuidos entre distintas personas, incluidos miembros de la familia del exmandatario.

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Los hechos investigados se remontan a 2010, cuando Moreno ejercía como vicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y, según los jueces, intervino desde su cargo en un "ámbito ajeno a su rectoría" para favorecer a la compañía china y, a cambio, su entorno familiar recibió beneficios, unas acusaciones que el exmandatario ha rechazado.

En un mensaje publicado la víspera en redes sociales, Moreno aseveró que es "totalmente falso" que haya favorecido el financiamiento del proyecto hidroeléctrico, cuestionado por miles de fisuras reportadas en los años posteriores a su construcción. EFE

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