Tres civiles rusos mueren en la región fronteriza de Briansk por ataques ucranianos

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Moscú, 8 sep (EFE).- Tres personas murieron este martes en la región fronteriza rusa de Briansk a consecuencia de los ataques ucranianos, informaron fuentes oficiales.

"Las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron una gasolinera en Starodub. Un hombre de 39 años falleció en el lugar a causa de las heridas recibidas. Tres residentes locales resultaron heridos y recibieron asistencia médica", escribió en redes sociales Yegor Kovalchuk, el gobernador de Briansk.

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Más tarde Kovalcuh informó de otros dos muertos y cuatro heridos a consecuencia de nuevos ataques con drones de Kiev en la región rusa.

Una de las víctimas mortales se registró en la estación de trenes de Briansk, donde impactó uno de los drones enemigos, dijo.

Briansk, junto con las vecinas Bélgorod y Kursk, es una de las regiones fronterizas rusas con más civiles muertos a consecuencia de la guerra que comenzó en febrero de 2022. EFE