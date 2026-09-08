Minerales críticos y energía nuclear: EEUU y Colombia firman memorandos de entendimiento

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Barranquilla (Colombia), 8 sep (EFE).- Estados Unidos y Colombia firmaron este martes dos memorandos de entendimiento en el que expresaron su voluntad de cooperar en el desarrollo de energía nuclear de uso estrictamente civil y en el procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

La firma se hizo en el marco de la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunió en la ciudad caribeña de Barranquilla -designada capital alterna del país por el mismo mandatario colombiano- con el presidente Abelardo de la Espriella.

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Ambos memorandos son parte de una estrategia de la Administración del presidente Donald Trump, enfocada en potenciar el "renacimiento" de la energía nuclear civil y asegurar las reservas de minerales críticos para Washington ante la fuerte competencia en este ámbito con China.

Estados Unidos mostró un creciente interés en la energía nuclear desde que Trump volvió al poder en 2025, a pesar de que su construcción es costosa y aún es un tema políticamente delicado.

Con este memorando, Colombia se suma a otros países de la región que también llegaron a acuerdos con EE.UU. en materia nuclear, entre ellos Argentina, México, Brasil y Paraguay.

Estados Unidos ha firmado el 'Acuerdo 123' con más de 25 países desde 1954.

La sección 123 de la Ley de Energía Atómica estadounidense autoriza la transferencia de tecnología nuclear civil, para uso energético o científico, a cambio de que los países beneficiarios cumplan con los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

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Este año Trump se ha enfocado asimismo en fortalecer el abastecimiento de minerales críticos, con la creación en febrero del Foro sobre Compromiso Geoestratégico con los Recursos, que reúne a Estados Unidos y un grupo de países aliados con el objetivo de impulsar las cadenas de suministro de minerales estratégicos y reducir la dependencia de China.

Los minerales críticos son recursos que se consideran esenciales para la economía, la tecnología y la seguridad nacional de un país, al igual que las tierras raras, un grupo de 17 elementos utilizados en la fabricación de componentes electrónicos, vehículos eléctricos y sistemas de defensa.

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Este nuevo memorando firmando entre ambos países coincide con el reciente hallazgo de tungsteno, en el departamento de Caldas (centro de Colombia) por parte de la empresa Collective Mining, luego de seis años de exploración de oro, plata y cobre.

El tungsteno es un metal muy denso y con una elevada resistencia a las altas temperaturas, por lo que es altamente cotizado y estratégico para la elaboración de herramientas industriales de corte, la industria aeroespacial y de defensa, y los sistemas eléctricos.

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Estos memorandos suponen el intento del Gobierno de De la Espriella de lograr suspender temporalmente el arancel del 12,5 % que Estados Unidos aplica a algunas importaciones colombianas, como las flores, con el objetivo de aliviar a los empresarios del país mientras afrontan las consecuencias económicas del terremoto del 10 de agosto.

Luego de su paso por Colombia, Rubio seguirá su gira por Ecuador y Perú, países con los que Washington también quiere estrechar lazos políticos desde la victoria de sus actuales gobernantes, Daniel Noboa y Keiko Fujimori, respectivamente. EFE

(foto)(video)