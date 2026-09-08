La Liga Árabe respalda la candidatura de Catar para albergar los Juegos Olímpicos de 2036

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El Cairo, 8 sep (EFE).- Los 22 países miembros de la Liga Árabe respaldaron este martes la candidatura de Catar para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036, una edición que, de ser elegida, se convertiría en la primera de la historia en celebrarse en Oriente Medio.

Entre las decisiones tomadas en la reunión del Consejo de la Liga Árabe a nivel ministerial, celebrada en El Cairo, las naciones, "convencidas de la importancia de fortalecer la presencia árabe en el sector deportivo internacional, decide apoyar la candidatura del Estado de Catar para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036", señaló en un comunicado.

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También hizo un llamamiento a los Estados miembros para que apoyen esta candidatura en los foros internacionales y subrayó la importancia de la "coordinación conjunta árabe para apoyar las iniciativas internacionales".

Fue el año pasado cuando Doha confirmó que estaba en conversaciones con el Comité Olímpico Internacional (COI) para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036, a los que también aspiran países como la India o Chile.

Se espera que la decisión del COI se tome en 2029.

Catar ya fue sede del Mundial de Fútbol 2022, convirtiéndose en el primer país árabe en albergar el torneo, y será sede del Mundial de Baloncesto en 2027 y de los Juegos Asiáticos en 2030.

Catar ya había intentado ser sede de los Juegos Olímpicos en 2016 y 2020, aunque fueron otorgados a Río de Janeiro y Tokio, respectivamente.