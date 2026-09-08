Agencias

Infografías del martes 8 de septiembre de 2026

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OCDE PISA - El competitivo modelo educativo asiático vuelve a liderar el informe PISA, con Singapur y China a la cabeza de las pruebas realizadas en 2025 por más de 760.000 alumnos de 91 países y territorios, naciones que comparten un sistema de alta presión sobre el estudiante desde los primeros años escolares.

OCDE PISA - Canadá, EE.UU., Chile y Uruguay ocupan las primeras posiciones en el continente americano en el informe PISA.

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11S ANIVERSARIO - A las 8:46 del 11 de septiembre de 2001 comenzó una secuencia de ataques que, en apenas 102 minutos, transformó a Estados Unidos y al mundo. A 25 años del 11S, reconstruimos las rutas de los cuatro aviones y la cronología de una jornada que dejó 2.977 víctimas.

FÚTBOL BALÓN DE ORO - El Balón de Oro 2026 ya tiene a sus 30 nominados. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi y el vigente ganador Ousmane Dembélé sobresalen en una lista con seis españoles y una amplia representación latinoamericana.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa del partido Liverpool-Atlético de Madrid.

CICLISMO VUELTA - Previa de la etapa 17, de 185 km entre Dos Hermanas y Sevilla. EFE

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