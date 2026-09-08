Fiscalía de México revela influencia interna de exmilitar en trama de combustible

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Ciudad de México, 7 sep (EFE).- La Fiscalía General de México (FGR) reveló este lunes que el exmilitar Manuel Roberto Farías Laguna, uno de los altos mandos de la Marina investigados por una trama de contrabando de combustible, utilizaba su influencia sobre nombramientos y ascensos para favorecer las operaciones de la red, mientras tenía acceso a expedientes y documentos clasificados de seguridad nacional.

La fiscal general, Ernestina Godoy, informó de avances en la investigación del caso y señaló que los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, conocidos como 'Los Primos' "destacaban" en dicha estructura criminal que permitía importar, trasladar, almacenar y distribuir combustible ingresado ilegalmente al país.

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Según Godoy, la trama de contrabando de combustible, conocido en México como 'huachicol fiscal', introducía hidrocarburos principalmente desde Texas (Estados Unidos) con documentación falsa y operaba con funcionarios y agentes aduanales coludidos.

La fiscal general detalló que, de acuerdo con la investigación, los hermanos Farías Laguna "intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina".

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"Roberto 'N', en particular, gestionaba directamente esos nombramientos y promociones", afirmó Godoy.

Roberto Farías Laguna, quien se desempeñó como vicealmirante de la Marina, fue detenido en septiembre de 2025 y permanece preso en el penal del Altiplano (Estado de México), mientras que su hermano Fernando, contralmirante, fue detenido en Argentina en abril de 2026 y trasladado a México en agosto, cuando fue ingresado al mismo penal.

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Además, la fiscal informó que en una bodega arrendada por Roberto 'N' en Ciudad de México fueron hallados "objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada/confidencial y armas sin el debido registro".

Godoy recapituló que la investigación comenzó en 2024 y que, entre sus primeros avances, estuvo el decomiso, en marzo de 2025, de un buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas (norte).

"Detrás de la operación ilegal de ese buque no había un contrabandista en solitario, sino una compleja red criminal, en la que Manuel Roberto 'N' y Fernando 'N' destacaban, para asegurar capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de manera ilegal", sostuvo.

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La fiscal remarcó además que "servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar".

Finalmente, señaló que las indagatorias han llevado a la FGR a identificar operaciones de la misma red en Tamaulipas, Baja California, Sonora (norte), Colima (oeste) y Ciudad de México (centro).

A inicios de septiembre, la FGR informó que Manuel Roberto Farías Laguna, y otros nueve marinos y funcionarios aduaneros quedaron vinculados a un proceso judicial por su presunta implicación en la red.

Según la Fiscalía, los funcionarios permitieron la entrada de millones de litros de combustible al país, al hacerlos pasar como aditivos, para su venta ilícita dentro de México y evadir impuestos. EFE