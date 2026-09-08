El tabaco causó la muerte de 1,6 millones de no consumidores en 2023, pese al 22% menos de fumadores pasivos que en 1990

Guardar

La exposición al humo del tabaco provocó la muerte de 1,66 millones de personas no fumadoras en 2023, según ha evidenciado un estudio liderado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), que también muestra un descenso del 22,2 por ciento en el número de fumadores pasivos.

Publicado en la revista especializada 'The Lancet Public Health', este trabajo indica que 868.000 mujeres fallecieron por esta causa hace tres años, a la vez que también lo hicieron 791.000 hombres. No obstante, expone que mientras al comienzo de la década de los 90 había un 43,6 por ciento de fumadores pasivos, en 2023 este número porcentual cayó hasta el 33,9.

PUBLICIDAD

No obstante, los autores han señalado que en la prevalencia global estandarizada por edad desde 1990, este progreso no ha sido suficiente para reducir el número absoluto de personas expuestas. De hecho, han confirmado que este se ha mantenido estable a nivel mundial.

Además, esta investigación ha arrojado el dato de que 2.710 millones de personas sufrían la exposición al humo del tabaco, de las cuales 767 millones no alcanzaban los 15 años de edad en 2023. Todo ello da una pérdida de 44,8 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD).

PUBLICIDAD

Así, utilizando el marco de evaluación comparativa de riesgos del 'Estudio de la Carga Global de Enfermedades, Lesiones y Factores de Riesgo' (GBD, por sus siglas en inglés) particularizado en la exposición al humo de segunda mano (HSM, también por sus siglas en inglés), este trabajo ha estimado la prevalencia de esta atribuible en 204 países y territorios desde 1990 y hasta 2023. Para ello, se ha llevado a cabo la síntesis de encuestas poblacionales y datos de composición de hogares.

LA MAYOR PREVALENCIA SE REGISTRA EN EL SUDESTE ASIÁTICO, EL ESTE DE ASIA Y OCEANÍA

Con ello, se ha observado que la prevalencia estandarizada e más alta en el sudeste asiático, el este de Asia y Oceanía, con un 48,4 por ciento, mientras que el número absoluto de fumadores pasivos ha aumentado drásticamente en el África subsahariana, con un ascenso del 98,5 por ciento.

PUBLICIDAD

Por otra parte, y ahondando en las causas de muerte y en la principal de pérdida de AVAD, se refleja que esta es la cardiopatía isquémica, con 12 millones de afectados, siendo las infecciones de las vías respiratorias inferiores las que predominaron entre los niños, con 5,16 millones.

"Estimamos que el HSM sigue siendo un factor determinante en la pérdida de salud a nivel mundial, particularmente a través de enfermedades cardiovasculares y respiratorias pediátricas", han resumido al respecto los autores de esta investigación.

Por ello, y por "las persistentes disparidades geográficas y el creciente número absoluto de personas expuestas en varias regiones", han subrayado "la necesidad urgente de acelerar la implementación y el cumplimiento de medidas integrales de control del tabaco, especialmente para proteger a las mujeres y los niños tanto en espacios públicos como domésticos".

PUBLICIDAD