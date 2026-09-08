Embajador de EE.UU. en Chile afirma que estallido social de 2019 "provino de la izquierda"

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Santiago de Chile, 8 sep (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmó este martes que un análisis de inteligencia de su país vincula el estallido social de 2019 con organizaciones de izquierda: "Solo tienes que ver a esos manifestantes (...) en su gran mayoría, estaban alineados ideológicamente con la izquierda".

"La inteligencia recopilada por las fuerzas policiales como por las agencias de inteligencia muestra claramente de qué dirección proviene cuando se producen estas protestas (...) en 2019, lo que nuestra inteligencia dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda", dijo el diplomático en una entrevista con CNN Chile.

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Judd confirmó la existencia de un análisis de inteligencia específico elaborado por Estados Unidos respecto a la ola de protestas que remecieron al país sudamericano a fines de 2019, fenómeno que dejó una treintena de fallecidos, miles de heridos, cientos de mutilados y graves señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.

"Si el gobierno chileno acudiera a nosotros y nos solicitara inteligencia específica, somos naciones que comparten información de inteligencia. Ambas lo somos. Así que, sin duda, pero hasta donde sé, no ha habido ninguna solicitud al respecto", apuntó el diplomático al ser consultado por la disposición de esa información a la Justicia chilena.

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Las declaraciones de Judd coinciden con los dichos que la subsecretaria de Diplomacia de Estados Unidos, María Teresa Rogers, realizó la semana pasada en el V Foro Madrid que se celebró en Santiago, donde apuntó a "fuerzas de izquierdas" que habrían articulado las multitudinarias manifestaciones.

"La política de resentimiento es la razón de por qué aquí en Chile, en 2019, extremistas de izquierda quemaron el Metro y destruyeron negocios, mientras trataban de chantajear al país para tener una nueva Constitución que restringiera libertades y repudiara la fundación de la civilización occidental", señaló entonces Rogers, sin entregar mayores antecedentes.

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A la fecha, la Justicia chilena no ha podido señalar a los responsables de los ataques incendiarios perpetrados contra múltiples estaciones del Metro de la capital durante los días de octubre de 2019.

De igual forma, una Comisión Investigadora del Congreso concluyó su investigación sin identificar nombres de instigadores ni evidencia de financiamiento, pese a que ese era uno de los objetivos de su creación. EFE