Una exposición fotográfica acerca a Costa Rica la emblemática Casa Batlló de Gaudí

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San José, 8 sep (EFE).- Una exposición fotográfica instalada en pleno centro de la capital de Costa Rica busca acercar a los costarricenses la emblemática Casa Batlló del arquitecto catalán Antoni Gaudí, en el marco de las actividades para promover su legado artístico a cien años de su muerte.

La muestra, llamada 'Casa Batlló de Gaudí: La joya modernista del genio catalán' y que reúne 34 paneles fotográficos, se encuentra al aire libre hasta el 15 de noviembre en la Plaza de la Cultura y la organiza el Centro Cultural de España con el apoyo de Museos del Banco Central de Costa Rica.

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Esta exhibición busca adentrar a los costarricenses en la historia, las formas, los colores y los detalles de una de las obras más reconocidas de Gaudí y se desarrolla en el marco del Año Gaudí 2026, que conmemora el centenario de la muerte del artista.

Las imágenes, que pueden observarse de forma gratuita en uno de los espacios públicos más transitados de la capital costarricense, permiten detenerse en una obra que sigue sorprendiendo a más de 100 años de su creación por su capacidad para integrar la arquitectura, la naturaleza, el color, la luz y las formas.

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El embajador de España en San José, Juan Ignacio Morro, dijo a EFE que la exposición es parte de la cooperación cultural con Costa Rica y que el objetivo es que muchas personas puedan apreciar la belleza de la Casa Batlló, que es uno de los sitios emblemáticos de Barcelona.

"Estamos encantados de inaugurar esta preciosa exposición sobre la Casa Batlló de Antoni Gaudí, un arquitecto universal, magnífico, alguien que realmente ha trascendido a lo largo de las décadas y es objeto de admiración en el mundo entero y orgullo de España", declaró Morro.

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En la inauguración también estuvo presente el ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica, Jorge Rodríguez, quien destacó a EFE que la Casa Batlló "es una de esas obras monumentales que se convierte en un espacio patrimonial vivo que recibe gente y trata de educar".

"Es una oportunidad de ver el patrimonio como una parte viva porque quienes hemos tenido la dicha de estar en la Casa Batlló sabemos que no es solo la fabulosa arquitectura, las figuras y los espacios, sino también cómo atrae nuevos públicos", expresó Rodríguez.

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Aparte de San José, otras 22 imágenes serán exhibidas en el Museo Municipal de la ciudad de Cartago, unos 20 kilómetros al este de San José, del 19 de septiembre al 31 de diciembre.

La exposición fotográfica estará acompañada de una programación cultural que incluye visitas guiadas, charlas, talleres infantiles, cuentacuentos y mascaradas, además del concierto 'El universo de Gaudí en el órgano de la Sagrada Familia', a cargo del organista de la Sagrada Familia, Juan de la Rubia.

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De la Rubia propone una experiencia musical inspirada en algunos de los grandes ejes del universo de Gaudí: la arquitectura, la naturaleza, la luz, la liturgia y la dimensión espiritual, y establece un diálogo entre la obra del arquitecto catalán y composiciones de Johann Sebastian Bach, Jehan Alain y Charles Tournemire. EFE

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