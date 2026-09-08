El Gobierno brasileño recurre ante el Supremo la suspensión del jefe de la Policía Federal

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São Paulo, 8 sep (EFE).- El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recurrió este martes ante la Corte Suprema la decisión de un magistrado de este tribunal de suspender de forma preventiva al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.

La Abogacía General de la Unión argumentó en un pedido con carácter urgente que la suspensión de Rodrigues viola "frontalmente" las competencias del presidente de Brasil, quien es el que nombra al director de la Policía.

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Además, el brazo jurídico del Ejecutivo consideró que la "discontinuidad abrupta" en la gestión de las fuerzas de seguridad "compromete" su funcionamiento y "genera riesgo de desorganización institucional".

El pedido va dirigido al presidente del Supremo, Edson Fachin, quien se enfrenta a la difícil tarea de lidiar con una crisis interna sin precedentes en el máximo tribunal por la relación próxima de varios de sus integrantes con un banquero encarcelado por un fraude multimillonario.

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Su colega, el magistrado André Mendonça, suspendió este martes a Rodrigues por considerar que hay indicios de que la Policía realizó un "monitoreo sistemático" e ilegal contra él y otras autoridades.

Estos indicios salieron a relucir en un informe de Inteligencia sin valor probatorio usado por otro magistrado, Alexandre de Moraes, para solicitar una investigación contra Mendonça.

La petición de De Moraes fue una respuesta, a su vez, a la decisión de Mendonça de desclasificar otro informe de la Policía que enumera los mensajes del primero con Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master.

La Policía sostiene que Vorcaro pidió protección a De Moraes, famoso mundialmente por llevar a prisión al exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) por golpismo, e incluso le consultó por escrito, días antes de ser arrestado, si debía abandonar el país.

La crisis del Supremo crece cuando falta menos de un mes para los comicios presidenciales de octubre y mientras la derecha brasileña insiste en la necesidad de destituir a De Moraes, visto como alguien cercano a Lula. EFE