El dominicano Rafael Devers suma su quinto premio semanal

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Redacción Deportes, 8 sep (EFE).- El dominicano Rafael Devers atraviesa uno de sus mejores momentos ofensivos de la temporada, como lo demostró este martes al acreditarse el premio al Jugador de la Semana de la Liga Nacional, el quinto galardón de su carrera y el segundo desde su llegada a los Gigantes de San Francisco.

Devers bateó para un promedio de .385, con 10 imparables en 26 turnos, incluidos 2 dobles y 6 cuadrangulares, además de impulsar 13 carreras en 7 partidos.

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El dominicano conectó al menos un jonrón en 5 de esos encuentros y se convirtió en uno de los principales protagonistas ofensivos del cierre de la campaña.

Aunque los Gigantes ya no tienen posibilidades de disputar la postemporada, Devers mantuvo encendido su bate y se consolidó como una de las figuras más productivas de San Francisco en la segunda mitad del campeonato.

Desde el Juego de Estrellas, el tres veces convocado al clásico de mitad de temporada acumuló un OPS de .993, con 16 jonrones y 40 carreras impulsadas en 49 partidos, números que reflejan el notable repunte de su producción ofensiva.

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El reconocimiento supone, además, otro capítulo en la trayectoria de Devers, quien cumplirá 30 años el 24 de octubre, y ya había conquistado cuatro premios al Jugador de la Semana durante su etapa con los Medias Rojas de Boston.

El dominicano fue distinguido tres veces en la Liga Americana (en 2019, 2023 y 2025) antes de obtener por primera vez el galardón de la Liga Nacional con San Francisco en septiembre del año pasado.

Ahora sumó un nuevo reconocimiento individual con los Gigantes, en una temporada en la que su producción volvió a crecer precisamente cuando se acerca el final de la campaña.

Por su parte, el novato de los Reales de Kansas City Carter Jensen fue el ganador del premio en la Liga Americana, tras batear .421 con tres jonrones, un triple, dos dobles, seis carreras anotadas y seis impulsadas en cinco partidos. EFE

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