Detienen a moldavo acusado de atentar contra oficial de las fuerzas aeroespaciales rusas

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Moscú, 8 sep (EFE).- Las autoridades rusas han detenido a un ciudadano moldavo acusado de atentar la semana pasada contra un oficial de las fuerzas aeroespaciales de Rusia en la región de Sarátov, según informó este martes el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

"El sospechoso fue detenido en la región de Astracán (...) en el marco de la investigación de la causa penal por intento de asesinato de un militar y tenencia ilegal de armas", informó en Telegram la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko.

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Especificó que el detenido en la ciudad de Engels, que acoge una importante base de la Fuerza Aérea rusa, es un ciudadano moldavo de 21 años, identificado como Nicolae Kocu, quien ya habría admitido su culpabilidad.

Señaló que el pasado 3 de septiembre el sospechoso efectuó al menos seis disparos contra el militar, quien sobrevivió al ataque gracias a la oportuna ayuda médica.

"Se estableció que en la primavera de 2026 Kocu, estando en territorio de Ucrania, aceptó cometer el asesinato por un pago de 70.000 dólares, tras lo cual llevó a cabo el correspondiente entrenamiento y viajó a territorio de Rusia a través de terceros países", indicó Petrenko.

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Añadió que en Rusia obtuvo las informaciones sobre la identidad del militar, su lugar de residencia, la ubicación del arma y otras instrucciones por medio de Telegram.

La víctima del atentado, cuya identidad sigue sin ser revelada, recibió atención médica inmediata y posteriormente fue trasladada a Moscú en un vuelo especial para recibir tratamiento adicional.

Según canales de Telegram, el atacante conducía una motocicleta y llevaba un casco.

El militar ruso recibió dos disparos, en el torso y en la cara. De acuerdo con los medios rusos, en el atentado también resultó herido el conductor del oficial ruso.

A finales de agosto un oficial del ejército ruso murió en un atentado con bomba perpetrado en la ciudad de San Petersburgo, mientras semanas antes un atentado con bomba se cobró la vida de cinco personas en un céntrico restaurante moscovita, donde cenaba el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexandr Chaiko, quien celebraba su 55 cumpleaños.

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Los servicios de inteligencia ucraniana han logrado asesinar durante los casi cuatro años y medio de guerra a varios generales y altos mandos del Ministerio de Defensa de Rusia.

El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.EFE