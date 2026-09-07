Von der Leyen subraya que "Europa está del lado de Groenlandia" a su llegada a la isla reclamada por Trump

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado este domingo que "Europa está del lado de Groenlandia" tras su llegada a la isla ártica para una visita oficial de dos días, mientras la Unión Europea persigue ahondar en su cooperación con las autoridades del territorio danés, convertido en conocida diana en los últimos meses de las pretensiones anexionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Los impresionantes paisajes y la belleza natural de Groenlandia se me quedarán grabados durante mucho tiempo. Pero también lo harán las huellas visibles del cambio climático en la capa de hielo", ha manifestado en redes la dirigente europea.

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Al hilo, ha subrayado que, "a medida que el hielo se derrite, va surgiendo una nueva realidad", marcada por "nuevas rutas comerciales, nuevos riesgos para la seguridad (y) nuevas preocupaciones medioambientales".

"Europa está del lado de Groenlandia. Afrontaremos estos cambios juntos", ha prometido a este respecto.

Allí se ha encontrado con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y con el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.

La primera ha querido dar las gracias al dirigente groenlandés "por la cálida bienvenida" y a Von der Leyen por su "apoyo al pueblo" de la isla en una publicación en redes sociales.

"Gracias por mantenerte firme e insistir en que Groenlandia y Europa permanezcan unidas. Compartimos valores comunes y juntos asumimos la responsabilidad de nuestra seguridad común", ha expresado en su mensaje, en el que ha asegurado esperar "con ilusión pasar los próximos tres días" en el "magnífico" territorio insular.

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La visita de ambas responsables ha incluido, según ha destacado en redes su anfitrión Nielsen, un paseo en barco a Qoornoq, un antiguo asentamiento pesquero transformado a día de hoy en destino turístico que se encuentra en el fiordo de Nuuk, unos 45 kilómetros al noreste de la homónima capital groenlandesa.

"Allí hemos sido recibidos con gran calidez por los lugareños, quienes nos han agasajado con canciones, entre otras cosas. Ha sido un momento emotivo y una hermosa manera de mostrarles a nuestras invitadas algo que hace de Groenlandia un lugar tan especial", ha declarado.

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Sin embargo, el primer ministro groenlandés ha apuntado que "también ha habido tiempo para conversar sobre Groenlandia y nuestra cooperación con Dinamarca y la Unión Europea".

"Los próximos días nos depararán varias reuniones importantes. Pero hoy ha sido un excelente comienzo", ha agregado en una publicación donde también ha querido transmitir su "ilusión por darle la bienvenida" de igual manera al primer ministro de las Islas Feroe, Beinir Johannesen.

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Durante la visita, los líderes abordarán los principales desafíos y oportunidades a los que se enfrentan Groenlandia y el conjunto de la región ártica, así como iniciativas concretas para reforzar la cooperación bilateral, en un momento en el que la Unión Europea está revisando su política para el Ártico con el objetivo de adaptarla a la creciente importancia geopolítica y de seguridad de la región.

Como parte de la visita, Von der Leyen, Nielsen y Frederiksen inaugurarán este lunes un proyecto para mejorar la conectividad por satélite de la isla en las instalaciones de la compañía groenlandesa Tusass, y también firmarán una declaración conjunta renovada entre la Unión Europea, Groenlandia y Dinamarca sobre sus relaciones, antes de comparecer conjuntamente ante los medios.

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La visita se produce después de que Trump haya reclamado en varias ocasiones durante este año el control de Groenlandia alegando motivos de seguridad nacional, unas pretensiones rechazadas tanto por las autoridades groenlandesas y danesas como por la Unión Europea, que ha insistido en que corresponde exclusivamente a los groenlandeses decidir el futuro de la isla.