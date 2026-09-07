Millonarios rescata un empate ante Deportivo Pereira en el debut de Alberto Gamero

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Bogotá, 6 sep (EFE).- Millonarios empató este domingo 1-1 ante Deportivo Pereira en la novena jornada de la liga colombiana, en un partido que marcó el regreso de Alberto Gamero al banquillo del conjunto bogotano y que terminó con reparto de puntos.

El encuentro tuvo un primer tiempo equilibrado. Millonarios llegó a abrir el marcador con un gol de Leonardo Castro, pero la anotación fue invalidada por estar fuera de juego. Deportivo Pereira, por su parte, estuvo cerca de marcar en una acción que terminó estrellándose en el travesaño.

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La igualdad se rompió en el minuto 66, cuando Jordy Monroy culminó una jugada colectiva del Pereira para poner el 1-0. El conjunto local aprovechó algunas dificultades defensivas de Millonarios y consiguió ponerse en ventaja.

La reacción del equipo capitalino fue inmediata. Apenas tres minutos después, Leonardo Castro apareció dentro del área para definir y establecer el 1-1 definitivo, resultado que permitió a Millonarios sumar en el estreno de Gamero en su segunda etapa al frente del club.

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El técnico samario, que dejó el equipo el 31 de diciembre de 2024, fue anunciado nuevamente como entrenador de Millonarios tras la salida del argentino Fabián Bustos.

El empate dejó a ambos equipos con un punto en una jornada en la que ninguno consiguió resolver sus problemas de resultados.

Para Millonarios, el estreno de Gamero terminó con sensaciones agridulces, pues el entrenador regresó al cargo con la misión de recuperar al conjunto bogotano y encaminarlo hacia los puestos de clasificación.

Deportivo Pereira, dirigido por Arturo Reyes, también tuvo que conformarse con el empate pese a haberse adelantado en el marcador. El conjunto mostró capacidad para competir ante uno de los equipos tradicionales del fútbol colombiano, aunque no logró conservar la ventaja.

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El 1-1 cerró la novena jornada de la liga colombiana y dejó a ambos con la necesidad de mejorar sus resultados en las próximas fechas si quieren acercarse a los puestos de clasificación.

Para Gamero, el resultado supone un punto de partida en su regreso a Millonarios, mientras que el Pereira deberá convertir sus buenas actuaciones en victorias para mantenerse en la pelea por un lugar entre los mejores del campeonato. EFE