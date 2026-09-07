Un colono israelí herido en un ataque con arma blanca en un asentamiento de Cisjordania

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Jerusalén, 7 sep (EFE).- Un joven colono israelí resultó herido este lunes en un ataque con arma blanca ocurrido en un inicio de asentamiento en el territorio palestino de Cisjordania, informaron el Ejército israelí y el servicio de emergencias Estrella de David Roja.

Según dicho servicio de emergencias, el aviso del ataque se recibió sobre las 10.30 hora local (7.30 GMT), cuando se alertó sobre un hombre apuñalado en una granja israelí -un tipo de construcción que sirve como inicio de asentamiento ilegal- cercana a la localidad palestina de Usarin, al noreste de la ciudad de Nablus.

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La Estrella de David Roja indicó que se trata de un joven de 20 años en estado de moderado a grave, con "múltiples puñaladas".

El Ejército israelí indicó que el autor del apuñalamiento fue un "terrorista armado", sin especificar más datos sobre él, y que huyó del lugar tras el apuñalamiento.

Añadió que fueron enviados militares a la zona para buscar al presunto autor de la agresión y que han establecido un cordón de seguridad en las aldeas de la zona.

A finales de julio, se produjeron enfrentamientos en una zona de Cisjordania cercana, Tal, entre colonos y palestinos, que acabaron con la muerte de dos israelíes después de que un palestino les quitara su arma.

Estos ataques esporádicos a los israelíes se producen en medio de un aumento de la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania, con agresiones diarias que van desde quemas de viviendas, robo de ganado y cortes de agua, hasta palizas y asesinatos, que quedan impunes en la mayoría de los casos.

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En este caso, el apuñalamiento tuvo lugar horas después de que colonos asesinaran a tiros a un joven palestino de 20 años en la localidad de Qalqilya, en el norte de Cisjordania.

El pueblo de Usarin, donde tuvo lugar el apuñalamiento de este lunes, está rodeado de asentamientos e inicios de asentamientos -conocidos también como puestos de avanzada- israelíes, ilegales según el derecho internacional.

El pasado junio, la agencia oficial palestina Wafa reportó que colonos instalaron una tienda en terrenos de los habitantes de Usarin y hace dos semanas incendiaron una habitación de una vivienda palestina, además de pintar consignas racistas. EFE