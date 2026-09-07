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Ayuso carga contra un Gobierno "cobarde" que no sabe "ni quién entra" en Ceuta pese a estar "en alerta antiterrorista"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra un Gobierno de la nación que actúa "de manera cobarde y negligente" en Ceuta, donde no sabe "ni quién entra" pese a estar España "en alerta antiterrorista por yihadismo".

"¿Dónde está el problema de la seguridad? España es un país que está en alerta antiterrorista por yihadismo. ¿Quiénes han entrado? ¿De qué manera? Si no saben ni quiénes son. No se sabe ni con nombres ni apellidos quiénes están entrando, ni con qué antecedentes penales", ha destacado la dirigente autonómica en un desayuno informativo del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en Nueva Economía Fórum.

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Así, ha afirmado que ahora el Gobierno no va a tener "un presidente autonómico del PP al que culpar" porque él va a ser "responsable de lo que ocurra de aquí hacia adelante por inacción", además de poner el foco en lo que hay detrás de la "alfombra que día a día va entregando los intereses de España a Marruecos".

Ayuso ha trasladado a Vivas "todo el apoyo de la capital de España y de la región" porque los ceutíes "no están solos" y ha afirmado que emprenderán todas las medidas que hagan falta para que Ceuta "recupere su esplendor" poniendo el foco en "su españolidad".

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Sin embargo, ha resaltado que es necesario preguntarse cuál ha sido el fin y qué se pretendía con esta llegada masiva de migrantes que se produjo a finales de julio, haciendo alusión a un Gobierno que ha ido "abandonando de manera intencionada los intereses de Algeciras, Gibraltar o el Sahara". "Qué se busca y qué buscaba Marruecos con esto y qué es lo siguiente, porque esto es evidente que no va a parar, no ha programado esto para nada", ha alertado, asegurando que lo siguiente puede ser "Melilla o Canarias".

Además, y coincidiendo con el inicio del curso escolar", ha trasladado su "cariño" a los niños de Ceuta que no van a poder ir hoy a clase con normalidad "porque el Gobierno de la nación les ha abandonado".

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