Trump pide un boicot contra el fabricante aeronáutico Bombardier y escala la guerra comercial con Canadá

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este lunes a iniciar un boicot contra el fabricante aeronáutico y de trenes canadiense Bombardier en lo que supone una nueva escalada de la guerra comercial abierta entre EE.UU y Canadá.

"¡BASTA YA DE VENDER PRODUCTOS DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS! ¡Sus productos no son lo suficientemente buenos! Más del 50% de sus ingresos proviene de Estados Unidos: viven de los compradores estadounidenses, las empresas estadounidenses, los aeropuertos estadounidenses y los servicios estadounidenses, mientras que Canadá bloquea a nuestros GRANDES bancos y empresas", ha afirmado en un 'post' de Truth Social.

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"Incluso impidieron que Gulfstream Aerospace operara en Canadá. ¡Algo totalmente injusto! ¡Esa época SE HA ACABADO! Si quieren nuestro mercado, deben fabricar aquí y dejar de tratar a EE.UU. como una 'hucha'. COMPRAD PRODUCTOS ESTADOUNIDENSES. VOLAD EN AEROLÍNEAS ESTADOUNIDENSES. DISFRUTAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS ESTADOUNIDENSES. NAVEGAD POR EL LAGO AMÉRICA. ¡ESTADOS UNIDOS PRIMERO!", ha añadido.

Washington y Ottawa mantienen posiciones abiertamente enfrentadas en política arancelaria después de que fracasaran las últimas conversaciones destinadas a rebajar los aranceles impuestos por Estados Unidos.

En este marco, Trump ha planteado subir hasta el 50% los gravámenes aplicados a determinados productos canadienses, entre ellos vehículos, camiones, componentes de automoción y acero. Los mismos entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Canadá ha anunciado contramedidas arancelarias que comenzarán a aplicarse este martes 8 de septiembre. El paquete contempla recargos de entre el 15% y el 50% sobre determinados productos relacionados con el acero y el aluminio, además de bienes como productos lácteos, pescado y marisco.

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