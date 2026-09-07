Satriano: "En el Getafe, el trabajo no se negocia"

Guardar

Getafe (Madrid), 7 sep (EFE).- Martín Satriano, jugador uruguayo del Getafe y autor del gol de su equipo en el empate frente al Celta (1-1), destacó el "tremendo trabajo" del conjunto azulón y aseguró que el esfuerzo es una obligación que "no se negocia" a las órdenes de José Bordalás.

"Estoy contento por el gol. Al final, el empate no era lo que queríamos, pero, por cómo se dio el partido, lo agarramos y ya estamos pensando en el siguiente", declaró a Movistar Plus+.

PUBLICIDAD

También lamentó las circunstancias que condicionaron al Getafe durante la segunda parte, especialmente la expulsión de Zaid Romero por doble amonestación.

"El córner, la roja, dos amarillas muy justas... Esos detalles te condicionan. Hoy en día es muy difícil jugar diez contra once. Seguimos adelante, pensando en el siguiente partido y en trabajar", afirmó.

Satriano terminó el encuentro con problemas físicos, aunque restó importancia a sus dolores: "Es una pequeña molestia que venía arrastrando, pero estoy bien. No es nada grave", tranquilizó.

También ensalzó el esfuerzo colectivo frente al Celta: "Creo que todos hicimos un tremendo trabajo. El Celta es un gran equipo y eso, en el Getafe, no se negocia en ningún partido".

Por último, señaló la importancia de convertir el Coliseum en una garantía de puntos después de sumar una victoria y un empate en los dos encuentros disputados como local.

"Tenemos que hacernos fuertes en casa. Para los rivales no es fácil venir a jugar aquí y es bueno que sea así. Ahora tenemos otro partido en casa, contra el Deportivo, y hay que aprovecharlo para sumar", concluyó.

Getafe (Madrid), 7 sep (EFE).- Hugo González, jugador del Celta, apeló a la paciencia después de que su equipo sumara ante el Getafe (1-1) su segundo punto en cinco partidos y aseguró que el fútbol "es una carrera de fondo" en la que deben continuar persiguiendo su primera victoria del curso.

PUBLICIDAD

"Es verdad que, a partir del fallo tonto, que me ha caído a mí un rebote y nos ha penalizado, el equipo ha sabido darle la vuelta. Con la expulsión hemos intentado apretar y apretar, pero nos ha faltado un poquito arriba. Hay que seguir", declaró a Movistar Plus.

Hugo González explicó que su entrenador, Claudio Giráldez, les pidió en el descanso que mantuvieran su plan y que añadieran más remate a su dominio: "Nos dijo que siguiéramos insistiendo, que estábamos bien con balón y nos estábamos moviendo bien, pero que nos faltaba un poco arriba, chutar y hacer gol".

PUBLICIDAD

Además, recordó que la pasada temporada su equipo también comenzó con dificultades y terminó clasificándose para disputar una competición europea.

"El fútbol es una carrera de fondo. Hay que seguir e ir igualmente a por los tres puntos", manifestó.

Por último, celebró el regreso de Borja Iglesias, que disputó sus primeros minutos tras superar unos problemas físicos: "Tenía una pequeña molestia y estamos contentos de que pueda ayudarnos con sus goles".