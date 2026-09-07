Socio de coalición de Takaichi visita Taiwán en plena crisis entre Pekín y Tokio

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Pekín, 7 sep (EFE).- Una delegación de 13 miembros del Partido de la Innovación de Japón (JIP), socio de coalición del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra Sanae Takaichi, inició este lunes una visita de tres días a Taiwán para reunirse con el presidente Lai Ching-te y otros altos responsables de la isla, en plena crisis diplomática entre Pekín y Tokio por la cuestión taiwanesa.

La comitiva, encabezada por el exlíder del JIP Nobuyuki Baba, tiene previsto mantener encuentros con Lai, el ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, legisladores y responsables del Consejo de Seguridad Nacional, informó este lunes la Cancillería taiwanesa.

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Las conversaciones abordarán la evolución de las relaciones entre Taiwán y Japón y la situación en el Indopacífico, según el ministerio, que destacó la postura tradicionalmente favorable a la isla del JIP.

Se trata de la primera visita de miembros de esta formación a Taiwán desde que el JIP selló en octubre de 2025 un acuerdo de coalición con el PLD, tras el cual Takaichi se convirtió en la primera mujer en asumir la jefatura del Gobierno japonés.

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El viaje se produce cuando las relaciones entre China y Japón atraviesan fuertes tensiones desde que Takaichi afirmó a finales del año pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón y justificar una intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Pekín respondió a esas declaraciones con medidas que incluyeron restricciones a las exportaciones de artículos de uso dual y minerales críticos a Japón y una recomendación a sus ciudadanos de evitar los viajes al archipiélago.

Precisamente a finales de agosto, una delegación de jóvenes parlamentarios japoneses de partidos gubernamentales y de la oposición viajó a Pekín, donde ambas partes abordaron vías para superar las que un alto cargo chino calificó de "graves dificultades" en las relaciones bilaterales.

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Japón rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 1972 para reconocer a la República Popular China, aunque desde entonces ha mantenido intercambios no gubernamentales con la isla y los vínculos entre Tokio y Taipéi se han estrechado en los últimos años.

China considera a Taiwán, isla autogobernada desde 1949, como una parte inalienable de su territorio y ha advertido en repetidas ocasiones que no renunciará al uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE