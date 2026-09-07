Muere ruso tras impacto de dron ucraniano contra edificio al oeste de Urales

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Moscú, 7 sep (EFE).- Un dron ucraniano impactó este lunes contra un edificio de viviendas en la región rusa de Perm, en la parte europea de Rusia al oeste de los Urales, matando a un civil e hiriendo a otros cuatro, según informaron las autoridades y medios locales, y canales independientes ucranianos y rusos.

"A consecuencia del ataque resultó dañado un edificio de viviendas. Lamentablemente murió una persona. Según informaciones previas otras cuatro resultaron heridas, reciben toda la ayuda médica necesaria", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Perm, Dmitri Manojin.

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Indicó que las defensas antiaéreas rusas y los grupos móviles "repelieron un masivo ataque de drones enemigos" y derribaron 27 artefactos no tripulados.

El canal independiente ruso Astra publicó un vídeo que muestra cómo el dron se acerca al edificio, choca contra él y explota.

Medios locales informaron que tras el impacto resultaron dañados cinco pisos del edificio.

Manojin encargó a la Administración local tomar todas las medias necesarias para paliar las consecuencias del ataque, que incluyen la evacuación de los damnificados a residencias temporales y dedicar fondos para la reparación de las viviendas dañadas.

Según los canales ucranianos Exilenova+ y Supernova+, el objetivo del ataque era una de las mayores refinerías de Rusia, Lukoil-Permenefteorgsintez, una información no confirmada por las autoridades.

Esta refinería, con una capacidad de procesamiento de más de 13 millones de toneladas de crudo anuales, ya fue atacada el pasado 21 de agosto, ocasión en la que sufrió daños una instalación de procesamiento previo de petróleo.

El Ministerio de Defensa ruso indicó en su parte matutino publicado en Telegram que durante la pasada noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 306 drones ucranianos de ala fija" en 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.EFE

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