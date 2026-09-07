Rosa Benito revela si ha recibido la llamada de Amador Mohedano antes de volar a Honduras

07/09/2026 Rosa Benito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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La vida de Rosa Benito cambió para siempre tras 'Supervivientes 2011'; un reality en el que se convirtió en ganadora a pesar de tener 55 años -siendo la concursante de mayor edad en conseguirlo hasta el momento- y en el que se redescubrió a sí misma, marcando un antes y un después para valorarse como mujer y provocando el principio del fin de su matrimonio de 35 años con Amador Mohedano tras protagonizar uno de los momentos más icónicos de la historia del reality al tirarse al suelo en la orilla del mar entre risas y besos apasionados cuando el hermano de Rocío Jurado fue a verla a Honduras.

Y ahora, 15 años después y camino de cumplir 71 años, la colaboradora ha decidido volver a ponerse a prueba y regresar a los Cayos Cochinos como uno de los fichajes estrella de 'Supervivientes All Stars 3', un nuevo reto que como ha confesado afrontar con miedo e ilusión a partes iguales.

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A cuatro días de su gran estreno este jueves en Telecinco, Rosa ha puesto rumbo a Honduras junto al resto de sus compañeros, entre los que se encuentran nombres como María Jesús Ruiz, Víctor Janeiro, Omar Sánchez, Alma Bollo, Asraf Beno, Yulen Pereira, Yola Berrocal, Damián Quintero, Albert Barranco, o Ivana Icardi entre otros.

Visiblemente nerviosa, la cuñada de 'La más grande' ha asegurado que en lugar de comer para llevar reservas teniendo en cuenta el hambre que va a pasar y las condiciones extremas en las que tendrá que vivir las próximas semanas, ha optado por ir con el estómago vacío porque "me tengo que ir mentalizando ya". "Hasta que no lo viva no te puedo decir, ahora mismo con muchísima ilusión pero también con muchísimo miedo" ha confesado sobre cómo está llevando su regreso a los Cayos Cochinos.

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Una aventura en la que, como ha revelado tajante, no ha recibido ninguna llamada de Amador para desearle suerte a pesar de que en los últimos años su relación ha sido de lo más distante: "No, por dónde vais no" ha sentenciado, reconociendo que lo que más echará de menos será "mi casa, mis hijos, mi familia... Mis raíces".

Como ha confirmado, en plató tendrá a las mejores defensoras posibles, "mi hija Chayo y mi hermana", y aunque está dispuesta a darlo todo y demostrar que es una verdadera 'all star', tiene claro que hay algo que no piensa hacer: "por nada del mundo me rapo la melena. Ya lo veré, pero no, no, no. Valiente para lo que queráis, pero no para el pelo" ha expresado con una sonrisa.

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