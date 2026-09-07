Orquesta Sinfónica de Puerto Rico recuerda el 11S con música de Beethoven y John Williams

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San Juan, 7 sep (EFE).- La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) recordará este viernes el 25 aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono con un concierto especial en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce (San Juan), informaron este lunes.

Bajo la dirección de Maximiano Valdés, en el espectáculo 'In Memoriam: 11 de septiembre', la OSPR "presentará un programa de obras seleccionadas en torno a la memoria, la reflexión y la paz, al cumplirse 25 años de los ataques que marcaron la historia contemporánea", detalló la producción en un comunicad.

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El repertorio reunirá obras de Ludwig van Beethoven, Antonín Dvorák, Samuel Barber, Dmitri Shostakóvich, John Williams y Aaron Copland, con la participación de la soprano Camila Isabel como artista invitada.

"Han pasado 25 años desde el 11 de septiembre, pero sigue siendo una fecha que permanece en nuestra memoria. Con este concierto queremos rendir homenaje a las víctimas y ofrecer un espacio de reflexión y unión", expresó Melissa Santana, directora ejecutiva de la Corporación de la OSPR, en el comunicado.

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En opinión de Santana, "la música tiene la capacidad de acompañarnos aún en los momentos más difíciles y de transmitir mensajes de esperanza y paz que trascienden generaciones".

Mientras, el maestro Valdés explicó que "la idea de este concierto es recordar la tragedia del 11 de septiembre a través de músicas que simbolizan las virtudes del espíritu humano frente a la violencia y la destrucción".

"Cada una de las obras que hemos seleccionado nos habla, desde distintos momentos de la historia, de la capacidad del ser humano para responder ante la adversidad con amor, esperanza y solidaridad. Ese es el sentido que une este programa y el homenaje que queremos rendir a quienes perecieron aquel día".

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La música de John Williams también formará parte de la velada con 'A Prayer for Peace' y 'The People's House', mientras que 'Simple Gifts', de Aaron Copland, completará el programa.

Los boletos para el concierto están disponibles en Ticketera y Ticket Center. EFE