Colonos israelíes matan a disparos a un joven palestino de 20 años en Cisjordania

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Jerusalén, 7 sep (EFE).- Un joven palestino murió y otros dos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, la noche del domingo en un ataque perpetrado por colonos israelíes contra la localidad de Haya, al este de Qalqilya (norte de Cisjordania), informaron fuentes médicas palestinas.

El Ministerio de Sanidad palestino confirmó la muerte de Omar Mohamed Tubasi, de 20 años, a causa de un disparo en la cabeza efectuado por los colonos durante el asalto a la localidad.

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La Media Luna Roja Palestina informó de que sus equipos atendieron a dos heridos de bala real durante el ataque: uno en la cabeza -el mismo que posteriormente fallecería- y otro en el pecho, cuyo estado calificó de "muy grave".

Además, un menor de 17 años resultó herido de bala en el muslo y fue trasladado, junto con el resto de los heridos, a un hospital de la zona.

El suceso se produce en el marco de la escalada de agresiones del Ejército y de los colonos israelíes contra la población palestina y sus tierras y propiedades.

Según la Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos, un órgano gubernamental de la Autoridad Nacional Palestina en Ramala, los colonos y el Ejército perpetraron un total de 2.030 ataques en Cisjordania.

De ellos, 1.402 fueron llevados a cabo por las fuerzas armadas israelíes y 628 por colonos, apunta la Comisión.

El pasado 2 de septiembre, dos jóvenes -Omar Mohamed Naasán, de 19 años, y Jalil Rasem Jalil Shehadeh, de 16- murieron por disparos de colonos en la localidad de Al Mugáyer, al noreste de Ramala, en un episodio más de la escalada de violencia de los colonos contra los palestinos.

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Con la muerte de Tubasi, la cifra de palestinos muertos por disparos de colonos desde comienzos de 2026 asciende a 28, y a 64 desde el 7 de octubre de 2023, fecha del inicio de la guerra en la Franja de Gaza. EFE