Muere una menor de edad en ataques ucranianos contra Sebastopol, en Crimea, que dejan tres heridos

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Una serie de ataques ucranianos contra Sebastopol --en la península de Crimea, anexionada por Rusia-- se ha saldado este domingo con al menos una menor de edad muerta y tres personas más heridas, entre ellas dos adolescentes, según ha informado el gobernador de la ciudad, Mijail Razvozhaev.

"Una niña nacida en 2011 ha fallecido en la ambulancia a causa de las heridas sufridas", ha lamentado Razvozhaev en un mensaje en redes en el cual se ha referido a esta muerte como "una pérdida irreparable".

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Concretamente, se trata de un ataque con drones que, según la autoridad rusa, "estaba cargado de explosivos y piezas metálicas", lo que dejó "cientos" de fragmentos de metralla en la zona.

Por causa de ese ataque, también han resultado heridas otras tres personas, entre las cuales se encuentra un hombre que permanece "en coma", una joven de 18 años y su hermano de 16, quienes fueron trasladados a un hospital infantil y, posteriormente, recibieron el alta.

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Este ataque se ha producido en la misma jornada en la cual Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han arribado a Ucrania tras un día de contactos en Moscú con las autoridades de Rusia, en el que ha supuesto su primer desplazamiento a territorio ucraniano desde el estallido de la guerra en febrero del año 2022.

En esta visita al país, ambos enviados de la Casa Blanca se han reunido con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha destacado que su presencia en Kiev "funciona mejor que los Patriot", en alusión a la tregua de tres días para evitar ataques sobre Kiev y también sobre Moscú, coincidiendo con la visita e Witkoff y Kushner.

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Fue este sábado cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó suspender por tres días los ataques contra la capital de Ucrania, a propósito de la referida visita.