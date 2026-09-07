Liverpool sigue en lo más alto y Peñarol se recupera

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Montevideo, 6 sep (EFE).- Liverpool se mantuvo este domingo como único líder del Torneo Clausura uruguayo tras vencer a Boston River por 1-0 gracias a un tanto del atacante Federico Martínez en un partido de la quinta jornada.

Mientras tanto, Peñarol se recuperó y volvió a ganar tras la derrota en el Clásico, al tiempo que Nacional dejó escapar dos puntos de manera increíble e hipotecó sus opciones de ser campeón.

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Liverpool, dirigido por Jorge Fossati, llegó a 13 unidades y supera por uno a Montevideo City Torque, aunque los 'ciudadanos' tienen pendiente su encuentro ante Peñarol de la primera fecha.

El viernes y antes de viajar a Perú para jugar por Copa Sudamericana frente a Cienciano, el once de Marcelo Méndez derrotó por 2-1 a Cerro Largo con anotaciones de Nahuel Da Silva y Esteban Obregón y se mantuvo con puntaje perfecto.

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Un día después, Peñarol goleó por 0-4 a Danubio en un encuentro que marcó el debut del argentino Germán Pezzella.

En un partido jugado sin público en las tribunas, el Aurinegro se impuso con dos anotaciones de Matías Arezo y dos de Leandro Umpiérrez. De esa forma llegó a siete puntos en la clasificación.

Además, Deportivo Maldonado venció por 2-0 a Montevideo Wanderers con goles de Sentiago Ramírez y Christan Tabó.

Este domingo, Juventud le puso un freno al buen momento de Nacional, que había ganado sus dos partidos en el Clausura desde que Daniel Carreño asumió como entrenador.

En el Gran Parque Central, el Tricolor y el conjunto de Las Piedras igualaron 2-2.

Bruno Larregui marcó para Juventud, Lucas Rodríguez y Francisco Calvo anotaron para que Nacional remontara y los de Sergio Blanco igualaron con un tanto de Agustín Alaniz a los 94 minutos.

El Tricolor quedó en el noveno lugar de la clasificación con siete puntos.

Por otra parte, Central Español y Defensor Sporting igualaron 1-1 con goles de Marcos Montiel y Nicolás Wunsch, mientras que Cerro venció por 1-0 a Racing con un tanto de Damián Suárez.

Este resultado generó cambios en la Tabla del Descenso, donde Progreso y Danubio siguen muy complicados y Cerro superó a Montevideo Wanderers, que de esta forma estaría perdiendo la categoría.

Este lunes, la jornada llegará al final con el partido que disputarán Albion y Progreso. EFE