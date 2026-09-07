Las españolas Sacyr y CAF optan a construir la Línea 2 del Metro de Bogotá

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Bogotá, 7 sep (EFE).- Las empresas españolas Sacyr Concesiones filial Colombia y CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) Investment Projects presentaron este lunes su solicitud para participar en la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá, informó el alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán.

Las españolas conforman 'APCA Bogotá Metro Capital', son uno de los tres grupos internacionales que están interesados en la adjudicación de esta obra, que incluye la construcción de 15,5 kilómetros de extensión de la vía y 11 estaciones, de las cuales diez serán subterráneas y una elevada.

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"A partir de ahora comienza un proceso donde revisamos que cumplan los requisitos para poder participar en la etapa de presentación de propuestas, que iniciará más o menos en un mes, y al final de la misma evaluaremos con un equipo técnico cuál es la mejor propuesta para Bogotá", dijo Galán.

Esta es la segunda vez que Sacyr y CAF intentan hacerse con este proyecto. En enero presentaron su postulación junto a la también española Acciona, sin embargo, se retiraron del proceso luego de que el otro grupo interesado, un consorcio chino, abandonara la licitación, que finalmente fue declarada desierta por la Alcaldía de Bogotá.

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Desde que Sacyr comenzó a operar en Colombia en 2015, se ha encargado de diferentes proyectos de ingeniería e infraestructura en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Sucre, Bolívar y Nariño, entre otros.

Por su parte, la compañía CAF es responsable del mantenimiento y la fabricación de nuevos trenes para el metro de Medellín.

Para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, la mayor obra de ingeniería de la actualidad en el país, fueron seleccionadas en octubre de 2019 en una licitación dos empresas chinas: la China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) y Xi'an Metro Company Limited.

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En mayo, la empresa Metro de Bogotá informó que la construcción de la primera línea se ha ejecutado en un 77,53 %.

Hasta ahora el único metro existente en Colombia es el de Medellín, capital departamental de Antioquia, que comenzó sus operaciones el 30 de noviembre de 1995 y cuenta con dos líneas.

La construcción del metro es una obra que Bogotá espera desde hace más de medio siglo y solo hasta ahora se ha avanzado en la primera línea, que la alcaldía espera poner en operación en marzo de 2028. EFE