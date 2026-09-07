Agencias

El Kospi surcoreano salta casi un 3,5 % por tecnológicas y pese a guerra en Oriente Medio

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Seúl, 7 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, saltaba casi un 3,5 % en la apertura de este lunes, por el buen desempeño de las tecnológicas y pese al intercambio de ataques entre Teherán y Washington en los últimos días.

El indicador crecía el 3,3 %, ó 220,92 puntos, hasta los 6.908,13 enteros. Por su parte, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, aumentaba el 1,18 %, ó 9,63 puntos, hasta las 823,13 unidades.

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El crecimiento del parqué surcoreano se da después de que Irán afirmara haber atacado tres barcos petroleros en el estrecho de Ormuz y a tres embarcaciones vinculadas a EE.UU., en respuesta a las agresiones del Ejército estadounidense contra tres petroleros iraníes el pasado sábado. EFE

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