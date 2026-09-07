El jefe de la Policía de Perú anuncia su salida del cargo, tras críticas a su gestión

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Lima, 6 sep (EFE).- El comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP), el general Oscar Arriola, anunció este domingo que solicitará su retiro y que será reemplazado por el teniente general Freddy López Mendoza, tras las críticas a su gestión por la ola de criminalidad en el país y al cabo de una larga reunión con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y otros integrantes del Ejecutivo.

En un pronunciamiento hecho en el Palacio de Gobierno, Arriola anunció que "en los próximos días me relevaré en el cargo" de comandante general de la PNP con López Mendoza, como resultado de una evaluación a la coyuntura en seguridad ciudadana y a su compromiso con la institucionalidad.

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El general aseguró que no se arrepiente de "ninguna sola" decisión que haya tomado en su vida, y que se marcha "con la consciencia absolutamente limpia y la frente muy en alto".

"Se pueden decir muchas cosas, pero les pido nunca desfallecer. (...) Nunca nos venció el terrorismo ni ninguna modalidad de criminalidad organizada", dijo Arriola al dirigirse a sus compañeros de uniforme.

Así mismo, el alto mando agradeció por su nombramiento a la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) y a los ex mandatarios que lo mantuvieron en el cargo, José Jerí y José María Balcázar, dado que el puesto tiene una vigencia de dos años y la presidenta Fujimori se veía impedida a pedir su renuncia.

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La salida de Arriola se produce en medio de una incesante ola de ataques del crimen organizado en las principales ciudades del país, como Lima y Trujillo, esta última acosada por bandas de extorsionadores y sicarios, así como delitos vinculados a la extracción ilegal de oro.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reiteró que el general Arriola ha anunciado que va a presentar su solicitud de pase al retiro y que, en la actual coyuntura nacional, "debe ser entendido como un gesto de peruanos comprometidos con su país"

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El primer ministro insistió en que para el gobierno es fundamental fortalecer la seguridad, dado que han encontrado una "situación muy complicada" en ese campo y que urge enfrentar la criminalidad.

Galarreta afirmó que hay que tener claro que "la criminalidad no solo tiene este objetivo de atentar contra el ser humano, que vamos a enfrentar", sino también "debilitar las instituciones, un objetivo que está en su estrategia".

En tal sentido, el primer ministro pidió a la ciudadanía tener confianza porque van a trabajar "distintas estrategias para acabar con esta lacra".

Las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Fujimori han sido declarar el estado de emergencia para combatir la inseguridad en Lima, Callao y varias ciudades del norte del país, así como entregar a los militares el control exterior de las cinco cárceles más peligrosas de Perú. EFE

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