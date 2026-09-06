Tres muertos en un incendio que se sospecha fue provocado en el centro de Japón

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Tokio, 6 sep (EFE).- Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas por un incendio en un edificio de la localidad japonesa de Motosu, en la prefectura de Gifu (centro de Japón), que las autoridades sospechan fue provocado, recoge la agencia local de noticias Kyodo.

El incidente ocurrió durante la noche del sábado, cuando la dueña de una tienda de tartas ubicada en el edificio acogía un evento con unas diez personas, detalla Kyodo, que cita a fuentes policiales.

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Las autoridades sospechan que el responsable del incendio fue uno de los asistentes al evento.

En torno a las 21.00 hora local (12.00 GMT) la policía recibió una llamada desde el edificio alertando de que se había producido un apuñalamiento, y de que alguien había rociado gasolina en la zona.

Las autoridades encontraron a dos personas muertas en el interior del edificio y llevaron a tres heridos al hospital, incluida la dueña de la tienda de tartas, de 66 años.

Uno de los heridos, un hombre de 70 años, falleció después de ser trasladado al hospital. EFE