Cohete portador alemán pone en órbita satélites por primera vez desde continente europeo

Guardar

Berlín, 6 sep (EFE).- Un cohete portador alemán de la empresa Isar Aerospace despegó con éxito desde el puerto espacial noruego de Andøya y fue puesto con éxito en órbita, en lo que ha sido el primer vuelo de este tipo desde el continente europeo hasta la órbita terrestre.

"Isar Aerospace se convirtió en la primera empresa espacial comercial de Europa en poner satélites en órbita con éxito, en lo que era tan solo su segundo vuelo", señaló la empresa germana en un comunicado.

PUBLICIDAD

El Spectrum, de 28 metros de longitud, llevaba cinco satélites científicos de varias universidades y un experimento científico.

La misión "Onward and Upward" despegó a las 22.12 hora local (20.12 GMT) del sábado desde el complejo de lanzamiento propio en Andøya.

"Isar Aerospace abrió el acceso al espacio desde la Europa continental", declaró Daniel Metzler, director ejecutivo y cofundador de Isar Aerospace, quien añadió que "Europa dispone ahora de un acceso soberano al espacio".

El canciller alemán, Friedrich Merz, felicitó a la compañía con sede cerca de la ciudad de Múnich, en el sur de Alemania, por el exitoso lanzamiento del cohete portador Spectrum.

"Por primera vez se consigue realizar un vuelo de este tipo desde el continente europeo hasta la órbita terrestre. Este es el comienzo de una nueva era", celebró.

En agosto pasado la empresa espacial alemana firmó un contrato con la Agencia Espacial Europea (ESA) en el marco del European Launcher Challenge (ELC), asegurando aproximadamente 200 millones de euros en compromisos de financiación dentro del programa.

La idea es acelerar el desarrollo de la próxima generación de vehículos de lanzamiento, la ampliación de las infraestructuras de pruebas y lanzamiento para aumentar la frecuencia de los lanzamientos, así como el apoyo a futuras misiones.

También firmó un acuerdo de servicios de lanzamiento con la compañía Astroscale Japan para poner en órbita la misión de retirada activa de residuos espaciales ADRAS-J2 a bordo del Spectrum. EFE