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Rusia ataca a Ucrania con 108 drones y causa un muerto en Zaporiyia

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Berlín, 6 sep (EFE).- Rusia atacó durante la pasada noche con 108 drones a Ucrania, donde hubo impacto en 11 lugares, entre ellos en Zaporiyia, donde murió una persona, según la Fuerza Aérea y el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS).

Las defensas antiaéreas ucranianas lograron derribar o neutralizar 82 drones del tipo Shahed, Gerberá, drones de otros tipos y 6 S8000 "Banderol" rusos.

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Sin embargo, se registraron impactos en 11 lugares, así como la caída de drones derribados y sus restos en otros siete.

En Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, las fuerzas rusas atacaron con vehículos aéreos no tripulados la capital de la región.

Como consecuencia del impacto, murió un hombre de 74 años, según informó el DSNS en Telegram.

También resultaron heridas dos mujeres y un hombre en el ataque ruso.

En dos edificios de varias plantas se produjeron incendios en un apartamento y en un balcón.

Los equipos de emergencia evacuaron a 16 residentes de uno de los edificios.

En otros dos lugares, el fuego afectó al tejado de una vivienda particular, a un garaje y a un automóvil.

Además, resultó dañada un edificio administrativo. EFE

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