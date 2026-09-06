Mueren cuatro personas a causa de nuevos bombardeos de Israel contra el sur de Líbano

Guardar

Al menos cuatro personas han muerto este domingo a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano argumentando que actuaba contra "violaciones" del alto el fuego por parte del partido-milicia chií Hezbolá, concretamente el lanzamiento de drones contra sus tropas.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que por el momento se han confirmado dos muertos en Nabatiye al Fuqa y otros dos muertos en Arab Salim, donde además hay seis heridos, entre ellos dos niños, según ha recogido la agencia estatal libanesa, NNA. Además, hay otros ocho heridos en Nabatiye.

PUBLICIDAD

El Ejército de Israel había emitido a primera hora del día una orden de evacuación para Arab Salim tras acusar a Hezbolá de "una flagrante violación del alto el fuego" al lanzar "un dron con explosivos" contra las tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano.

La portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Ella Waweya, sostuvo entonces que "la actividad terrorista de Hezbolá obliga a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar con contundencia", al tiempo que reclamó la evacuación de parte de la localidad de cara a bombardeos.

PUBLICIDAD

Asimsimo, manifestó que el grupo había lanzado posteriormente otros drones y destacó que las fuerzas israelíes lograron derribaron uno de ellos, un suceso que se ha saldado "sin bajas" entre las tropas y que ha llevado a las FDI a lanzar ataques contra puntos del sur de Líbano "en respuesta".

"Las fuerzas de las FDI continuarán operando en la zona de seguridad para eliminar cualquier amenaza contra los ciudadanos del Estado de Israel y las propias FDI", dijo Waweya, quien reseñó que las tropas "seguirán actuando con firmeza contra los reiterados intentos de la organización terrorista Hezbolá de atacar a las fuerzas".

PUBLICIDAD

Líbano e Israel alcanzaron el 26 de junio un principio de acuerdo con la mediación de Estados Unidos que sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, pero también el desarme de Hezbolá, cuestión que el grupo ha rechazado de pleno.

Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar que continúen sus operaciones militares en el sur de Líbano, en el marco de la nueva invasión desatada después de que el grupo lanzara proyectiles contra el país en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

PUBLICIDAD