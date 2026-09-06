El brote de ébola en RDC deja ya más de 6.500 casos, con cerca de 3.150 muertos

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Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han confirmado que el brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país ha dejado ya más de 6.500 casos, con cerca de 3.150 muertos y ante el temor por la expansión de la enfermedad en zonas del centro del país africano.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha apuntado que hasta la fecha se han registrado 6.522 casos y 3.134 fallecidos, incluidos 86 contagios y 30 muertos durante las últimas 24 horas, en las que un total de 21 pacientes han recibido el alta, lo que eleva a 1.516 el número de recuperados.

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Asimismo, ha resaltado que en estos momentos la tasa de letalidad del virus es del 48,1%, mientras que la tasa de seguimiento de los contactos asciende al 86%, con la provincia de Ituri (noreste) como epicentro del brote, con el 80,9% del total de los contagios detectados por las autoridades.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.