Gobierno de Yemen dice haber recuperado de los hutíes un importante distrito del suroeste

Guardar

Redacción Internacional, 6 sep (EFE).- El Ejército de Yemen, que hace parte del Gobierno reconocido internacionalmente, aseguró haber recuperado el control del distrito de Hays, en la provincia de Al Hudeida, suroeste del país, en medio de los combates contra los rebeldes chiíes hutíes.

El anuncio se realizó a través de un comunicado de las Fuerzas Armadas Yemeníes en X, en el que afirmaron haber recuperado el "control total" del distrito y "garantizar la seguridad de todas las zonas rurales".

PUBLICIDAD

De igual forma, el Ejército yemení afirma haber recuperado las zonas del cruce de Al-Barah y avanzar contra posiciones hutíes en la región, mientras "las fuerzas chiíes retrocedían en medio de decenas de muertos y heridos entre sus combatientes".

Las fuerzas gubernamentales y aliadas reportaron en la víspera diversos operativos contra posiciones de los rebeldes en múltiples frentes, en las provincias de Taiz y Al Hudeida.

Fuentes militares indicaron a EFE en su momento que las tropas gubernamentales retomaron el control de cinco colinas, consideradas estratégicas, ya que dominan un mercado principal y las rutas de suministro que conectan las zonas controladas por los hutíes con dos frentes.

PUBLICIDAD

Por otro lado, los rebeldes lanzaron un misil balístico que impactó en una reunión de civiles en la carretera de Haijat al Abed, al sur de la provincia de Taiz, lo que provocó la muerte de cuatro civiles y heridas a nueve, indicaron fuentes locales y médicas citadas por la agencia estatal de noticias Saba.

Las autoridades gubernamentales acusaron a los hutíes de continuar su ofensiva contra civiles e infraestructura civil en Taiz, por lo que calificaron los ataques como violaciones al derecho internacional humanitario.

Por su parte, el jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi, culpó a los hutíes de las consecuencias humanitarias de la escalada, incluido el desplazamiento de "cientos de familias" de las zonas afectadas por los combates, según la agencia.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, los insurgentes no han reaccionado ante la evolución de la información.

Estos avances de las tropas gubernamentales y acciones de los hutíes se producen en medio del recrudecimiento del conflicto en varios frentes en el Yemen y fuera de las fronteras del país, ya que los rebeldes han lanzado ataques contra buques comerciales en el mar Rojo en las últimas semanas, así como contra infraestructura energética de Arabia Saudí.

PUBLICIDAD

En paralelo, los hutíes, uno de los pocos grupos activos aliados de Irán que todavía mantiene una fuerza considerable, han emprendido ofensivas militares contra territorio bajo control del Gobierno yemení, especialmente en Marib, una provincia rica en petróleo, y la costa del mar Rojo.

El nuevo estallido de la violencia en el Yemen amenaza con reactivar un conflicto que ha permanecido en gran medida congelado desde 2022, cuando los insurgentes y el Gobierno acordaron una tregua mediada por la ONU. EFE