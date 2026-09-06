La 'Eala Mania' convierte el Abierto de EE.UU. en una pequeña Filipinas

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Nueva York, 5 sep (EFE).- El estadio Arthur Ashe se tiñó este sábado de azul, rojo y blanco en honor a Alexandra Eala, que convirtió el recinto central del Abierto de Estados Unidos en una pequeña Filipinas y confirmó, pese a su derrota ante la estadounidense Iva Jovic, el fervor que levanta entre la diáspora de su país.

El partido ofreció una imagen poco habitual en un torneo acostumbrado a grandes estrellas y celebridades, el de un público filipino entregado que llenó las gradas de banderas, camisetas y carteles con el nombre de Eala.

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El juez de silla incluso tuvo que pedir al público que se calmara en varias ocasiones, la primera de ellas cuando la filipina estuvo a punto de salvar una bola de ruptura que se llevó la estadounidense, número 14 del mundo e hija de padre serbio y madre croata, que también recibió el apoyo de otra parte del público, especialmente a medida que mejoraba su juego.

"Vamos Eala, ¡vamos!", gritaban unos aficionados mientras formaban un cartel, letra a letra, con el nombre de la tenista asiática, número 18 del mundo a sus 21 años.

La escena se repite desde hace meses en varios torneos, y ahora también en Nueva York. Eala mueve a la diáspora de su país hasta el punto de que los organizadores le dieron el primer partido de la sesión nocturna en el Arthur Ashe, el estadio central de Flushing Meadows, el escenario y horario más importantes del torneo.

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Muchos filipinos que viven en la Gran Manzana acudieron al estadio horas antes de su partido: "Sí, venimos por ella. No solo vivimos en Nueva York, vivimos aquí en Queens (donde está ubicado el estadio). Mi hija juega al tenis por ella", cuenta Adriana.

La tenista había llegado en dulce al Abierto de Estados Unidos. En agosto ganó en Washington su primer título WTA al derrotar en la final a la también estadounidense Jessica Pegula, lo que le valió para entrar por primera vez en el 'top 20' mundial.

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Formada en la academia de Rafael Nadal en Mallorca y entrenada por Joan Bosch, Eala ha ganado esta temporada a jugadoras como Iga Swiatek y Naomi Osaka, y afrontaba en Nueva York el reto de confirmar que podía competir de tú a tú con las mejores del circuito.

En Filipinas, la 'Eala Mania' ha alcanzado una dimensión popular inusual para una tenista en un país donde el baloncesto y el boxeo tienen tradicionalmente mucho más peso.

"Estoy orgullosa de representar a los filipinos", dijo Eala tras su victoria en la segunda ronda, después de agradecer también a la comunidad filipina neoyorquina.

Ya tras ganar en Washington su primer título WTA había explicado que representar a su país hace que lo que hace sea "algo más grande" que ella misma.

Y es que una de las claves para entender el fenómeno está en el concepto filipino 'kapwa', que refleja el fuerte sentido de comunidad y solidaridad entre los filipinos.

La jornada también tuvo un marcado acento asiático, con la china Zheng Qinwen como protagonista de una espectacular remontada ante Madison Keys para avanzar a cuarta ronda -también mueve una enorme cantidad de seguidores chinos-, y la japonesa Naomi Osaka, que se impuso a la belga Elise Mertens.

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