¿Están distanciados los hermanos Rivera Ordoñez por la Goyesca de Ronda? Francisco Rivera responde

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La localidad malagueña de Ronda ha vuelto a vestirse de largo para albergar una cita marcada en rojo en el calendario para los aficionados a la fiesta que no han podido disfrutar de su mítica Goyesca, durante los dos años que la plaza ha permanecido cerrada debido a las obras de rehabilitación. Francisco Rivera, empresario del coso andaluz anunció en abril que todo estaba listo para abrir las puertas de la histórica plaza, anunciando el cartel del día grande en el que no figuraba su hermano Cayetano.

Morante de la Puebla, José María Manzanares, Juan Ortega y el rejoneador Diego Ventura formaban el cuarteto de maestros que hicieron que las entradas se agotaran en menos de 24 horas. Llegado el día, la ausencia de Cayetano Rivera ha sido lo más sonado de la tarde y su hermano mayor se ha visto en la tesitura de responder a las informaciones que hablan de esta crisis entre hermanos que vuelve a tener a Cayetano sin torear en Ronda y en un año en el que hubiera querido cortarse la coleta precisamente en la plaza en la que tomó la alternativa.

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No ha importado que Tana Rivera y Roca Rey disfrutaran de su primera Goyesca como pareja, los numerosos rostros conocidos que han asistido a la plaza se han hecho eco sobre el distanciamiento entre Francisco y Cayetano. Y eso ha incluido a la familia política del propio Fran Rivera, que tiene en los Montes Parejo a sus mejores aliados.