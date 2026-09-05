Colombia redobla la ofensiva contra el ELN y otros grupos armados en el Catatumbo tras el ataque en Ocaña

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El Ministerio de Defensa de Colombia ha anunciado este sábado la reestructuración y reactivación de la campaña militar y policial 'Esparta', con base en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, en el noroeste del país, en respuesta al ataque "terrorista" perpetrado la víspera contra el Cantón Militar El Trapiche.

La operación tiene como objetivo coordinar los recursos de las fuerzas de seguridad colombianas para hacer frente a los grupos armados vinculados al narcotráfico que operan en esa zona del país, según ha informado Defensa en un breve mensaje difundido en redes sociales.

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En el marco de esta nueva fase, las autoridades mantendrán el despliegue destinado a controlar las rutas utilizadas por las organizaciones criminales para desplazarse entre el sur del departamento de Cesar y Ocaña. A esta estrategia se sumará una mayor coordinación de las capacidades de inteligencia, contrainteligencia y judicialización.

El Gobierno colombiano ha avanzado además la activación del CICOT y el CIJUT, organismos con los que pretende reforzar la anticipación de posibles amenazas, determinar la identidad de los responsables de acciones violentas y facilitar su puesta a disposición de la Justicia.

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"Desplegamos todas nuestras capacidades para proteger al Catatumbo y reiteramos que habrá recompensas por información que permita ubicar y capturar a los principales cabecillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional)", ha señalado el Ministerio de Defensa.

La ofensiva se enmarca en los esfuerzos de las autoridades colombianas para reforzar la seguridad en el Catatumbo, una región muy afectada por la actividad de grupos armados y organizaciones dedicadas al narcotráfico, después de que este viernes murieran dos militares colombianos y otros cinco resultaran heridos en un ataque atribuido al ELN contra instalaciones de la Fuerza Pública en Ocaña.

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