Inusitado debate por regla no escrita tras gorra torcida del lanzador domincano Rincón

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Redacción Deportes, 5 sep (EFE).- Una extraña pugna en medio del debut del lanzador dominicano de los Cardenales de San Luis, Hancel Rincón, terminó con la expulsión del manager del club, Oliver Marmol, tras una discusión con el árbitro jefe, Doug Eddings, en razón de que el ampáyer inusitadamente le exigió al novato el uso correcto de la gorra.

Cuando se produjo el incidente, Rincón lanzaba la sexta entrada del juego que el viernes los Cardenales ganaban a esa altura por 4-1 a Colorado.

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El conflicto surgió cuando el bateador en turno de Colorado, el receptor Hunter Goodman, comentó 'oye, ¿puede llevar la gorra así', según lo relató Eddings al finalizar el partido.

"Realmente no lo sabía, pero estaba bien, bien torcido. Le pedí al receptor que le dijera que se enderezara la gorra, y el lanzador lo hizo. Nadie dijo nada hasta que permitió un par de carreras", dijo Eddings.

Rincón aseguró que no discutió con el oficial sobre su comentario y que eso no lo distrajo, aunque tras retirar a Goodman la entrada se le complicó al permitir un triple a TJ Rumfield, un cuadrangular dentro del parque a Cole Carrigg y un sencillo a Connor Norby.

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"No tenía idea de por qué me dijo que lo hiciera", fue lo único que dijo Rincón sobre el pedido de Settings de acomodarse la visera.

Fue después de sustituir a Hancel Rincón por Justin Bruihl que el manager de los Cardenales, de ascendencia dominicana, cuestionó con vehemencia a Eddings por su requerimiento al novato.

La acalorada discusión significó una infracción por violación del reloj de pitcheo para el relevista entrante y concluyó con la cuarta expulsión para Mármol en la temporada.

Marmol alegó en defensa de Rincón que destacados lanzadores de las Grandes Ligas como Dontrelle Willis, CC Sabathia y Pedro Strop han usado la gorra inclinada en el terreno de juego durante años sin recibir amonestaciones.

"Solo Doug. Se tomó la libertad de decirle a nuestro lanzador novato que el muchacho 'no va a usar su gorra en mi terreno de esa manera.' Tienes a Dontrelle Willis, CC Sabathia, (el quisqueyano) Pedro Strop, muchos que lo han llevado mucho más inclinado. Tengo problema con eso. Eso es solo un movimiento con hambre de poder, en mi opinión", expresó el estratega.

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El ampáyer reconoció por su parte que Rincón no estaba violando ninguna norma del reglamento escrito, pero adujo que se trata de una "regla no escrita" para evitar distracciones en el campo de juego.

"Supongo que es una pequeña regla no escrita. No pueden llevarla (su gorra) al revés como un receptor. Si es una distracción, como cualquier cosa en el terreno, como un guante o algo así, y alguien te lo señala, entonces lo abordas", expresó Doug.

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Cierre de infarto

El partido, que dejó sin decisión al abridor de los Cardenales Andre Pallante tras permitir una sola carrera en cinco entradas, se definió en el noveno episodio.

Un enorme cuadrangular de 430 pies conectado por el panameño Iván Herrera finalmente selló la victoria por 7-6 de los Cardenales, que perdían llegando la novena entrada. EFE