El príncipe Guillermo representará a Carlos III en el funeral del rey Harald V de Noruega

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Londres, 6 sep (EFE).- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, representará a su padre, el rey Carlos III, en el funeral del rey Harald V de Noruega, que falleció el pasado 28 de agosto a los 89 años, ha informado el Palacio de Buckingham.

También asistirá a las exequias reales, el 9 de septiembre en la catedral de Oslo, la princesa Ana, hermana del soberano británico, pero lo hará a título personal como madrina del nuevo rey noruego, Haakon VIII.

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Es habitual en el Reino Unido que el monarca no asista a las honras fúnebres de otros jefes de Estado, por lo que esa función suele recaer en el heredero, según señaló el Palacio, que recordó que el príncipe de Gales ya fue el año pasado al funeral del papa Francisco en el Vaticano.

Tras conocerse la muerte del rey noruego por complicaciones de una infección sanguínea, Carlos III rindió homenaje a su "querido primo" en un emotivo mensaje y elogió su "inquebrantable dedicación" así como "su "bondad, compasión y profundo sentido del deber".

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El pasado miércoles, Haakon VIII declaró un periodo de luto real de un mes que durará hasta el 9 de octubre, lo que supone que la Casa Real "suspende todo su programa oficial, a excepción de las tareas constitucionales como consejos de Estado, la apertura del curso parlamentario y audiencias escogidas".

Entre los invitados que han confirmado su asistencia al funeral figuran los reyes Federico y Mary de Dinamarca, Guillermo y Máxima de Holanda y los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón, así como los reyes suecos Carlos XVI Gustavo y Silvia. EFE

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