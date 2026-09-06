Activo un incendio forestal en Correpoco (Cantabria) que a punto estuvo de alcanzar el núcleo urbano

06/09/2026 Un bombero forestal trabaja en la extinción de un incendio este sábado. SOCIEDAD GOBIERNO DE CANTABRIA

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El Gobierno de Cantabria ha informado de que en estos momentos se encuentra activo un incendio forestal en Correpoco, que estuvo a punto de alcanzar el núcleo urbano.

Sin embargo, el fuego, que se produjo a última hora de la tarde, ya está controlado.

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El director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, ha matizado que se encuentra controlada la parte más cercana a la población, es decir, la zona izquierda.

Aunque, en la parte derecha, se sigue con las tareas de extinción, pese a que es un flanco que preocupa menos "porque no tiene ningún peligro ni afecta a zonas urbanas".

En este incendio de Correpoco están trabajando, además de las brigadas de bomberos forestales, bomberos de la base de Valdáliga y el helicóptero del Gobierno de Cantabria.

Por otra parte, respecto al incendio que comenzó el viernes en Quintanas de Hormiguera y que afectó al municipio cántabro de Valdeolea, Serdio ha destacado que continúan las labores de vigilancia y refresco para evitar que haya posibles rebrotes.

Además, los fuegos de Espinas, Colsa y Valdicio están completamente controlados.