Irán aborda con Arabia Saudí y Turquía la situación regional tras los últimos cruces de ataques con EEUU

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha abordado con sus homólogos de Arabia Saudí y Turquía ha situación en Oriente Próximo, después de los últimos bombardeos de Estados Unidos contra el país, que han llevado a Teherán a responder contra buques de guerra estadounidenses presentes en la región.

Según las informaciones, Araqchi ha tratado con sus homólogos saudí y turco, Faisal bin Farhan y Hakan Fidan, respectivamente, "asuntos bilaterales, los acontecimientos regionales y los últimos esfuerzos diplomáticos destinados a lograr estabilidad en la región y eliminar la inseguridad impuesta en el estrecho de Ormuz por las acciones agresivas de Estados Unidos", según la cadena de televisión pública, IRIB.

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Estados Unidos ha lanzado durante los últimos días varias oleadas de bombardeos contra Irán, que ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró el sábado haber destruido tres petroleros a los que vinculó con la Guardia Revolucionaria de Irán, en lo que describió como su respuesta a un ataque contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz. Teherán ha respondido ya con ataques contra barcos en esta vía marítima.

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