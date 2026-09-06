Domingo, 6 de septiembre de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

IRÁN GUERRA

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Teherán - Las tensiones aumentan en el golfo Pérsico, luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmara haber atacado tres barcos petroleros en "rutas no autorizadas" en el estrecho de Ormuz y tres embarcaciones vinculadas a EE.UU. en "otras áreas", en respuesta al bombardeo estadounidense de tres petroleros iraníes, mientras los precios del petróleo se disparan después de más de seis meses del inicio de esta guerra.

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UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev -La reunión entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su equipo con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, para tratar de reactivar el diálogo para poner fin a la guerra de Rusia comenzó este domingo en Kiev, tras la cual habrá otra sesión con representantes de Alemania, Francia y el Reino Unido.

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GROENLANDIA CRISIS

Nuuk - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja a Groenlandia para reunirse con los primeros ministros de Dinamarca, las Islas Feroe y de la isla anfitriona, en su orden: Mette Frederiksen, Beinir Johannesen y Jens-Frederik Nielsen, para mostrar así el compromiso de Europa con el Ártico y su seguridad, ante las aspiraciones anexionistas del presidente de EE.UU., Donald Trump.

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ALEMANIA ELECCIONES

Magdeburgo (Alemania)- El estado federado de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania, celebra elecciones regionales, una votación en la que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) aspira no solo a ganar, sino a alcanzar una mayoría absoluta que le abriría las puertas al primer gobierno regional en el país centroeuropeo.

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OPEP+REUNIÓN

Viena - Siete 'petroestados' clave de la alianza OPEP+ celebran una teleconferencia para analizar la situación del mercado mundial de crudo y evaluar si requieren ajustar los niveles de producción.

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NEPAL RIADA

Katmandú/Pekín - Nepal continúa buscando y encontrando supervivientes once días después de una devastadora riada, tras la que más de 1.250 personas han muerto y unas 4.700 siguen desaparecidas en Nepal y el condado tibetano de Gyirong.

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COLOMBIA GOBIERNO

Bogotá - El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cumple su primer mes en el cargo, una gestión no exenta de polémicas por el manejo de asuntos como el conflicto armado y las relaciones exteriores, y marcada por la respuesta de su Gobierno al terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el 10 de agosto cuando llevaba solo tres días en el poder.

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ADEMÁS

FESTIVAL VENECIA

- El mexicano Gael García Bernal presenta, fuera de concurso en el Festival de Cine de Venecia, su más reciente trabajo detrás de las cámaras, ‘Hombre al agua’, con Ricky Martin entre su reparto.

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- El afamado cineasta alemán Wim Wenders presenta en Venecia, fuera de concurso, su documental en 3D ‘From inside out’, sobre la vida y obra del reconocido arquitecto suizo Peter Zumthor.

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- La cineasta danesa May el-Toukhy, una de las únicas dos mujeres en la carrera por el León de Oro este año en el Festival de Venecia, estrena su película ‘Woman unknown’, mientras el italiano Andrea Pallaoro lo hace con 'The echo chamber' y el surcoreano Lee Chang-dong con 'Possible love'. Por Marta Garde y Gonzalo Sánchez.

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CHINA ÁRTICO

Pekín - Vehículos eléctricos, baterías de litio y componentes fotovoltaicos centran las operaciones de las nuevas conexiones marítimas regulares que navieras chinas han activado este verano hacia Europa a través del océano Ártico, una vía que recorta a la mitad el tiempo de tránsito tradicional.

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ESPECIALES: Con motivo de los veinticinco años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la Agencia EFE está enviando una serie especial, con la guía 11S ANIVERSARIO.

AGENDA INFORMATIVA

América

20:30 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA DUQUE.- El expresidente colombiano Iván Duque y el ex primer ministro británico Boris Johnson dialogan sobre las transformaciones geopolíticas del mundo. (Texto) (Foto) (Video)

Washington.- EEUU PENTÁGONO.- La renuncia esta semana del secretario del Ejército, Dan Driscoll, se suma a una cadena de destituciones, salidas y bloqueos profesionales que está inquietando incluso a legisladores republicanos ante la creciente concentración de poder del secretario de Guerra (antes Defensa), Pete Hegseth. (Texto)

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Tegucigalpa.- HONDURAS MAYAS.- Autoridades del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) conmemorarán, en el Parque Arqueológico Maya de Copán Ruinas, los 1.600 años de la llegada a Honduras del primer rey de Copán, K'inich Yax K'uk' Mo', hecho que, según apuntes históricos, se remonta hacia septiembre del año 426 de la era cristiana. (Texto) (Foto) (Video)

Santiago de Chile.- CHILE ANIVERSARIO GOLPE - Organizaciones, familiares de víctimas y personas afines a la izquierda realizan la multitudinaria caminata al Cementerio General, tradicional desde la década de los años ochenta del siglo pasado, en conmemoración del golpe de Estado en Chile en su aniversario 53 y en el marco del anuncio del presidente, José Antonio Kast, de que no habrá actos oficiales por esta fecha. (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA MALVINAS.- La base naval de Tierra del Fuego, que comenzó a construirse en el extremo sur de Argentina durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) y que Javier Milei prometió ahora relanzar, está atravesada por un severo recorte presupuestario en Defensa y el interés de EE.UU. por aumentar su presencia en esa zona cercana a las islas Malvinas y a la Antártida. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- PREMIOS CREATIVE EMMY.- El asesinado cineasta estadounidense Rob Reiner es uno de los nominados a los Creative Arts Emmy, que este fin de semana distinguen categorías técnicas y creativas, antes de la gran gala del próximo 14 de septiembre. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- MÉXICO SERIES.- La vida del exboxeador mexicano Julio César Chávez, fuera del cuadrilátero en sus años de gloria, se muestra en su serie documental ‘CHÁVEZ VS CHÁVEZ’, dirigida por el periodista Diego Enrique Osorno, días antes del regreso de sus hijos a la actividad boxística y tras las recientes polémicas en las que se han visto envueltos sus descendientes. (Texto) (Foto)

Río de Janeiro.- ROCK IN RIO.- Tercer día de conciertos del festival musical Rock in Río, en el Parque Olímpico de Río de Janeiro. (Texto) (Foto)

Europa

Berlín.- ALEMANIA IFA.- Berlín acoge una nueva edición de la feria de electrónica IFA, una de las mayores del mundo de este sector.

Viena.- OPEP+ REUNIÓN.- Siete 'petroestados' clave de la alianza OPEP+ celebran una teleconferencia para analizar la situación del mercado mundial de crudo y evaluar si requiere ajustar los niveles de producción. (Texto)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El mexicano Gael García Bernal presenta fuera de concurso en Venecia su último trabajo detrás de las cámaras, ‘Hombre al agua’, con Ricky Martin entre su reparto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- Wim Wenders presenta en Venecia fuera de concurso un documental en 3D ‘From inside out’, sobre la vida y obra del reconocido arquitecto suizo Peter Zumthor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- La directora May el-Toukhy, una de las únicas dos mujeres en la carrera por el León de Oro este año en el Festival de Venecia, estrena su película ‘Woman unknown’, mientras el italiano Andrea Pallaoro lo hace con 'The echo chamber' y el surcoreano Lee Chang-dong con 'Possible love'. Por Marta Garde y Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nuuk.- GROENLANDIA CRISIS.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja a Groenlandia para reunirse con los líderes de Dinamarca y de la isla ártica, Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen, así como de las Islas Feroe, Beinir Johannesen, para mostrar así el compromiso de Europa con el Ártico y su seguridad ante las aspiraciones anexionistas del presidente de EE.UU., Donald Trump. (Texto) (Vídeo)

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El estado federado de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania, celebra elecciones regionales, una votación en la que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) aspira no solo a ganar, sino a alcanzar una mayoría absoluta que le abriría las puertas al primer gobierno regional en el país centroeuropeo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kiev.- UCRANIA GUERA.- Los emisarios de la Casa Blanca para la guerra ruso-ucraniana, Steve Witkoff y Jared Kushner, prevén viajar por primera vez a Kiev tras pasar por Moscú en un nuevo intento de reactivar un diálogo que conduzca al fin del conflicto armado tras meses sin ningún avance en las conversaciones, entre otras cosas por la guerra de EE.UU. con Irán y la imposibilidad de acercar posturas entre el Kremlin y Ucrania. (Texto) (Vídeo)

Asia

Pekín.- CHINA ÁRTICO.- Vehículos eléctricos, baterías de litio y componentes fotovoltaicos centran las operaciones de las nuevas conexiones marítimas regulares que navieras chinas han activado este verano hacia Europa a través del océano Ártico, una vía que recorta a la mitad el tiempo de tránsito tradicional. (Texto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR FRANCIA.- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, parte a Francia para una visita de Estado a París, donde se reunirá con su homólogo francés, Emmanuel Macron, cita que irá precedida por su asistencia a un evento sobre cine en el sureste de Francia, coincidiendo con el 140 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas.

O.Medio y África

16:00 GMT.- Tel Aviv.- ISRAEL ELECCIONES.- El partido Beyajad! (¡Juntos!) de Naftalí Bénet y Yair Lapid, uno de los principales de la oposición, presenta sus listas electorales en su primer año de precampaña en Tel Aviv. (Foto) (Vídeo)

Túnez.- TÚNEZ DEFENSA.- Comienza el ejercicio militar naval 'Phoenix Express 26' en Túnez, organizado en colaboración con Estados Unidos, con la participación de cuatrocientos soldados y la observación de representantes de trece países, entre ellos, España (hasta el 18 de septiembre).

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

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