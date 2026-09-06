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La participación en las elecciones en Sajonia-Anhalt supera ampliamente los datos de la votación de 2021

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La tasa de participación en las elecciones que se están celebrando este domingo en el estado federado alemán de Sajonia-Anhalt es sustancialmente superior a la registrada en la votación de hace cinco años, con doce puntos porcentuales más, según datos de la comisión electoral.

Así, a mediodía habían acudido a votar el 34,7% de los votantes, muy por encima del 22,4% registrado a esa hora en 2021, cuando la participación final fue del 60,3%, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. Los colegios electorales cerrarán a las 18.00 horas.

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Alrededor de 1,7 millones de personas están llamadas a las urnas, en una votación en la que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) es favorito para hacerse con la victoria por mayoría absoluta, una posibilidad que provocó el sábado la convocatoria de manifestaciones en defensa de la democracia.

La última encuesta publicada por la televisión pública alemana ARD sitúa a AfD en primer lugar con un 42% de apoyo, seguido de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, 22%), La Izquierda (11%), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, 8%), Los Verdes (6%), Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 4%) y Partido Liberal Demócrata (FDP, 3%).

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