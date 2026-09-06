Israel arresta a diez supuestos miembros de Hamás en una nueva operación en Cisjordania

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El Ejército de Israel ha anunciado este domingo la detención de diez supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en una nueva operación "antiterrorista" en la localidad cisjordana de Aqaba, situada en los alrededores de Tubas (noreste).

"Durante la operación, las fuerzas de seguridad detuvieron a una célula terrorista compuesta por diez terroristas de Hamás que trabajaban para promover complots terroristas contra los ciudadanos del Estado de Israel", ha manifestado a través de un comunicado.

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Así, ha recalcado que las tropas "localizaron un cohete sin lanzadera" en la zona y ha agregado que uno de los detenidos "reveló durante el interrogatorio un lugar en el que había armas ocultas, incluido un fusil de asalto y numerosos explosivos". "Fueron destruidos en el lugar", ha zanjado.

La operación ha tenido lugar poco más de una semana después de que el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, ordenara un aumento del despliegue de tropas ante lo que describió como "tensiones" en Cisjordania, una situación marcada por el aumento de las redadas y los ataques por parte de colonos.

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La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifra en cerca de 80 los palestinos muertos y en cerca de 1.850 los heridos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos en lo que va de año en Cisjordania, una tendencia al alza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por Hamás.