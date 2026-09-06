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AV. Kimi Antonelli (Mercedes) gana en Monza con una remontada histórica y fortalece su liderato

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El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Italia, decimotercera prueba del Mundial de Fórmula 1 en el Autódromo Nacional de Monza, remontando desde la decimonovena posición y superando a su compañero, el inglés George Russell (Mercedes), y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras Carlos Sainz (Williams) acabó decimotercero y Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó.

Antonelli fue el héroe local en Monza 60 años después. Desde que lo hiciera Ludovico Scarfiotti en 1966, ningún italiano se subía al primer escalón del podio en el emblemático trazado en Lombardía, hasta que lo logró el joven piloto de Mercedes. Antonelli penalizó por el cambio de motor, pero fue ambicioso y confió en sus posibilidades, con una gran elección de neumático medio nuevo en una parada en el ecuador de la carrera aprovechando un 'Virtual Safety Car', para ganar y ampliar su renta como líder del Mundial, que ya es de 66 puntos.

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