La ONU reclama a los talibán el fin de la prohibición de acceso a mujeres a sus complejos en Afganistán

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Naciones Unidas ha reclamado este domingo a los talibán que pongan fin a su prohibición de acceso a las mujeres a sus complejos en el país asiático, impuesta hace un año, antes de reiterar su preocupación por las "políticas discriminatorias" contra mujeres y niñas desde su regreso al poder en agosto de 2021.

"Mañana, 7 de septiembre, se cumple un año desde que se impidió a las mujeres afganas acceder a las instalaciones de la ONU en todo el país", ha dicho Stéphane Dujarric, portavo zdel secretario general del organismo António Guterres, al tiempo que ha recordado que "estas restricciones contravienen el Derecho Internacional".

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Así, ha manifestado que las medidas "socavan la capacidad de la organización para cumplir su mandato y brindar asistencia vital y de otro tipo al pueblo afgano en un momento en que las necesidades siguen siendo elevadas", en el marco de la grave crisis humanitaria que atraviesa Afganistán.

"El acceso sin trabas de todo el personal de Naciones Unidas a sus lugares de trabajo es fundamental para cumplir nuestro mandato y para llegar a las personas vulnerables, especialmente a las mujeres y las niñas, y brindarles apoyo, de conformidad con sus prácticas culturales", ha explicado.

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"Garantizar que las mujeres puedan prestar asistencia humanitaria y servicios esenciales a las mujeres y las niñas es crucial para una respuesta eficaz y basada en principios", ha manifestado, según un comunicado publicado por la Secretaría General de la ONU.

En esta línea, ha denunciado que las restricciones impuestas a las afganas para negarles "una participación total en la vida pública, la educación y muchas áreas laborales" supone "una violación de sus derechos fundamentales" que, además, "es un impedimento clave para el desarrollo económico, la estabilidad y la reintegración de Afganistán en la comunidad internacional".

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Por ello, ha hecho hincapié en el llamamiento de Guterres a las autoridades instauradas por los talibán hace más de cinco años para que "retiren todas las restricciones impuestas a las mujeres y las niñas y a que defiendan su derecho a una participación plena, igualitaria y significativa en todos los aspectos de la sociedad afgana".