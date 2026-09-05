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Supercuidadores se suma a la Carrera por los Cuidados 2026 que tendrá lugar el 27 de septiembre en Madrid

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Supercuidadores se suma a la Carrera por los Cuidados 2026, que reunirá el próximo 27 de septiembre, a partir de las 9.30 horas, en el Parque del Oeste de Madrid, a personas comprometidas con el reconocimiento social de quienes cuidan.

Bajo el lema 'Cuidar es cosa de todos' e impulsada por TicketCare y Outside Comunicación, la Carrera por los Cuidados busca "visibilizar la labor de las personas cuidadoras, reconocer su contribución a la sociedad y sensibilizar sobre la importancia que los cuidados tienen a lo largo de toda la vida".

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En este sentido, Supercuidadores ha destacado que quiere formar parte de esta jornada y ha animado a participar a alumnos, cuidadores familiares y profesionales, personas cuidadas, familiares, seguidores y a toda la ciudadanía sensibilizada con el mundo de los cuidados.

La carrera contará con recorridos de 1, 5 y 10 kilómetros, lo que permitirá participar a personas con diferentes edades y condiciones físicas. Además, su planteamiento busca convertir la jornada en un encuentro abierto e intergeneracional.

Para Supercuidadores, participar en esta iniciativa supone "continuar una línea de trabajo orientada a reconocer, formar, cualificar y dar visibilidad a las personas cuidadoras, tanto familiares como profesionales".

"Los cuidados sostienen nuestra sociedad y detrás de ellos siempre hay personas. Participar en esta carrera es una forma diferente de reconocerlas, hacer visible su trabajo y recordar que cuidar nos implica a todos", ha declarado Aurelio López-Barajas de la Puerta, fundador y CEO de Supercuidadores.

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