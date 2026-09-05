Rocío Osorno, en shock tras sufrir un robo en su casa mientras estaba dentro: "He salido corriendo gritando"

Rocío Osorno durante una campaña de ropa EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Guardar

Rocío Osorno ha vivido un enorme susto en las últimas horas después de que unos ladrones entrasen en su vivienda mientras ella y el resto de su familia se encontraban en casa. La influencer ha compartido en sus redes sociales un vídeo del momento del robo, en el que se puede ver a los asaltantes dentro de su vestidor llevándose diferentes objetos, entre ellos joyas. Antes de publicar las imágenes, y consciente de lo impactantes que podían resultar, la joven advertía a sus seguidores: "Aviso que lo que voy a subir es fuerte por si hay alguien sensible pero esto acaba de pasar en mi casa".

Todavía visiblemente afectada por lo ocurrido, la influencer ha relatado cómo descubrió que alguien había entrado en su vivienda. Rocío se encontraba en la planta superior grabando cuando se percató de que una ventana que habitualmente permanece cerrada estaba abierta. Al acercarse, se dio cuenta de que había una persona en el interior y reaccionó inmediatamente: "Estoy en shock. Estábamos todos en casa, estaba yo justo arriba grabando cuando he entrado y gracias a Dios he visto la ventana abierta (esa siempre está cerrada) y me he dado cuenta que había alguien y he salido corriendo gritando".

PUBLICIDAD

La rápida reacción de ella y de los suyos permitió avisar enseguida a las autoridades. Según ha explicado, Coco Robatto, su expareja, acababa de llegar a casa aproximadamente una hora antes y, tras descubrir lo que estaba sucediendo, llamaron al 112. La Guardia Civil se desplazó hasta el domicilio en cuestión de minutos, aunque los delincuentes ya habían abandonado la vivienda cuando llegaron los agentes. Un episodio que ha dejado a toda la familia muy afectada por la sensación de inseguridad que supone comprobar que alguien ha conseguido acceder a su casa mientras ellos estaban dentro.

Además, ha contado que los agentes le trasladaron una información que aumenta la preocupación en la zona. Según lo que le comunicaron, se trataría del cuarto robo registrado esa misma noche en el Aljarafe y existiría la posibilidad de que detrás de los diferentes asaltos estuvieran los mismos autores. Osorno, todavía conmocionada por lo ocurrido, ha querido compartir las imágenes para mostrar la realidad de lo que acaba de vivir y dejar constancia del momento en el que los ladrones accedieron a su vivienda y registraron su vestidor.

PUBLICIDAD