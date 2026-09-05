Sindicato de periodistas de Túnez confirma la detención de un reconocido comunicador

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Túnez, 5 sep (EFE).- El Sindicato Nacional de Periodistas de Túnez (SNJT, por sus siglas en francés) confirmó este sábado la detención del reconocido comunicador Mohamed Yousfi, coincidiendo con una campaña de "desprestigio e incitación" en redes sociales contra el arrestado, por sus publicaciones en Facebook.

Según el SNJT, el equipo legal de Yousfi dijo que el periodista fue interrogado por su trabajo en la plataforma digital Al Katiba y por la línea editorial del medio, crítico con el Gobierno de Kais Said, así como por supuestos delitos financieros.

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Tras el interrogatorio, las autoridades ordenaron abrir una investigación por las publicaciones del periodista en Facebook -la red social más usada y seguida en Túnez- y por "enriquecimiento ilícito", desmentido por su defensa, que aclaró que Yousfi solo posee un apartamento en un "barrio humilde" y un coche adquirido con un préstamo bancario.

La noche del viernes, explicó el sindicato, Yousfi fue abordado, frente a una emisora de radio en la que colabora, por funcionarios que le pidieron que los acompañara para ser interrogado en una unidad de delitos financieros, donde hoy le confirmaron su detención, tras ser sometido a las preguntas de las autoridades.

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La agrupación sindical vinculó la detención con "el contexto general al que está sometido actualmente el periodismo tunecino, con una peligrosa escalada de arrestos y juicios contra periodistas por su trabajo, contenido mediático y posturas profesionales".

Consideró que el arresto de Yousfi se debe a su labor periodística independiente, sus apariciones en los medios y sus entrevistas, "que regularmente incluyen críticas a las autoridades actuales".

Además, recordó que las restricciones a la prensa en Túnez en se convirtieron en "un patrón recurrente de presión, acoso e intimidación, y lo que agrava aún más la situación es la organización campañas dirigidas de desprestigio y la incitación en redes".

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Para el SNJT, esta detención constituye un "precedente peligroso y un claro mensaje de intimidación" para los periodistas, ya que prueba que un profesional de la prensa "puede ser perseguido y detenido simplemente por ejercer su profesión y expresar sus opiniones y puntos de vista".

El sindicato exigió la liberación "inmediata" de Yousfi y el cese de todos los procedimientos legales relacionados con su trabajo y el ejercicio de su libertad de expresión, y pidió que se le garantice su "pleno" derecho a la defensa y se respete la presunción de inocencia.

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Asimismo, solicitó una investigación seria e independiente sobre las circunstancias del arresto y las campañas que lo precedieron, en particular sobre la relación entre el acoso que sufrió y su detención.

Desde que Said se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución, organizaciones internacionales denunciaron una intensificación de la "represión" a la prensa, a la disidencia y a voces críticas en general. EFE